Und die Erde schaut zu

Dokumentation APOLLO 11/Piece of Magic Entertainment/dpa Feuerspuckendes Ungetüm, reg uns zum Nachdenken an (Filmszene)

Wenn es eine Geschichte gibt, die definitiv nicht noch einmal erzählt werden muss, dann ist es die der ersten Mondlandung. Kaum ein anderes Ereignis der vergangenen 50 Jahre wurde so oft in seiner altbekannten Dramaturgie heruntergeleiert. Und jetzt das: Der monumentale Dokumentarfilm »Apollo 11« erzählt uns alles noch einmal von vorn, und zwar – zugegeben – in betörenden, berückenden Bildern.

Regisseur Todd Douglas Miller besitzt eine Produktionsfirma, die IMAX-Filme oder Dokumentationen für Museen und Wissenschaftszentren herstellt, und wollte ursprünglich solch einen Film aus vorhandenem Material montieren. Während seiner Recherchen bei der NASA stieß er jedoch in den Katakomben der National Archives and Records Administration (NARA), dem Nationalarchiv der USA, auf vergessenes, noch nicht entwickeltes 65-mm-Filmmaterial und obendrein auf 11.000 Stunden Audioaufnahmen der NASA, die noch nie jemand gesehen oder gehört hatte.

Damit änderte sich das Vorhaben grundlegend: Der Filmemacher wurde vom Monteur zum Kurator eines historischen Schatzes, protokollierte sämtliches Material und ließ es digital aufarbeiten. Das Ergebnis ist spektakulär: Auf der Leinwand erstrahlt eine Farbpalette, die nicht nur das Blau der aus dem Weltall aufgenommenen Erde eindrucksvoll leuchten lässt, sondern auch die roten Poloshirts des Bodenpersonals und die pinkfarbenen Sonnenbrillen der Strandpilger, die zu Tausenden an Floridas Küsten aufgebrochen sind, um einen Blick auf die startende Rakete zu erhaschen. Sie schlafen in den Kofferräumen ihrer Straßenkreuzer, trinken Wasser aus Plastikkanistern und blinzeln der aufgehenden Sonne entgegen. Zwischendurch fliegt in einem Hubschrauber ein Filmteam der NASA über sie hinweg, das aus der Luft ihre Haare und die Planen ihrer improvisierten Lager verweht.

Währenddessen sitzen die Angestellten im Kontrollzentrum des Kennedy Space Center vor ihren blinkenden Computern mit schwarzweißen Röhrenbildschirmen, die an, nun ja, Science-Fiction-Filme aus den 60er Jahren erinnern. So ist dieser Film ein prächtiges, unverstelltes Fenster in Kleider- und Frisurenmoden des Jahres 1969 und zugleich ein lebendiges Technikmuseum. »Apollo 11« feiert die Nostalgie, huldigt der Erhabenheit der Weltraummission, aber gleichzeitig hält sich der Film im Tonfall angenehm zurück: Er reproduziert das Pathos, in dem das Unterfangen seinerzeit ertrank, nicht, sondern setzt etwa Musik äußerst zurückhaltend ein und zitiert statt zu dramatisieren.

In einem O-Ton wird behauptet, die drei Astronauten in ihren Raumanzügen trügen »die Hoffnungen der gesamten Menschheit«. Doch das größte Abenteuer aller Zeiten, das wird aus historischer Distanz klar, war auch ein durch und durch lächerliches Unterfangen: eine Reise zu einem entlegenen, gleichwohl öden Ort, an dem es so gut wie nichts gibt. Längst existiert ein neuer Wettlauf ins All: Jeff Bezos will auf dem Mond eine dauerhafte Basisstation für Weltraumerkundungen errichten, Elon Musk den Mars besiedeln. Aber warum werden Unmengen an Ressourcen aufgewendet, um auf dem Mond ein paar Schritte zu machen oder vielleicht in naher Zukunft ein Treibhaus mit Pflanzen zu errichten, während sich auf der Erde die Wüsten ausbreiten und Regenwälder in nie dagewesenem Tempo abgeholzt werden? Sensationelle Bilder, Feuer spuckendes Ungetüm: Bitte, regt uns zum Nachdenken an, auf dass wir uns bald auf andere globale Menschheitsziele einigen.