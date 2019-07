Popoklopfer des Tages: Ingo Senftleben

Bernd Settnik/dpa Keine Angst vor schiefen Reimen: Ingo Senftleben

Die propagandistische Ansprache, für die sich Parteiapparate in Wahlkampfzeiten entscheiden, verrät viel über ihre Sicht auf das wählende Publikum. Für Nachdenklichkeit an Oder, Spree und Havel sollte sorgen, dass sich die Brandenburger CDU im Vorfeld der am 1. September anstehenden Landtagswahl dazu entschlossen hat, das Narrenkostüm anzulegen.

Der Spitzenkandidat der Partei, Ingo Senftleben, veröffentlichte am Donnerstag via Facebook ein Lied, das, wie er verriet, eigentlich nur für die »interne Motivation« im »Team Ingo« gedacht war. Er wolle das aber »keinem vorenthalten«. Nun denn: »Wer macht auch die Bauern froh? / Ingo, Ingo! / Wer rüttelt am Status quo? / Ingo, Ingo! / Haut Verbrechern auf den Po? / Ingo, Ingo!« Und weiter: »Wer schickt Wölfe in den Zoo? / Ingo, Ingo! / Stopft Funklöcher hundertpro? / Ingo, Ingo! / Wer wird fürs Land alles geben? / Ingo Senftleben! / Mit wem kann man auch mal einen heben? / Ingo Senftleben!« Also dann: »Ganz Brandenburg wachsen lassen / Die Chance wird er nicht verpassen! / Neues für unser Brandenburg / SPD hat genug rumgegurkt!«

Die Strauchdiebe und die Wölfe wegsperren, dafür sorgen, dass man im märkischen Sand endlich überall ins Internet kann: Die CDU in Ostelbien verspricht wirklich nicht viel. Wenn die aktuellen Umfragen richtig liegen, langt das im September für knapp 20 Prozent. Dem Vernehmen nach hat sich Landesgeschäftsführer Gordon Hoffmann zusammen mit dem Chef der Werbeagentur für die Kampagne den »­Country-Song« ausgedacht. CDU-Sprecher Martin Burmeister fand am Donnerstag »darin unsere Themen in lockerer und witziger Weise verpackt«.

Vor ein paar Monaten machte die Meldung die Runde, Senftleben wolle nach der Landtagswahl weder Gespräche mit der AfD noch mit der Linkspartei ausschließen. Hier ist einer wirklich entschlossen, die letzten noch verborgenen Schönheiten des bürgerlichen Parlamentsbetriebs ans helle Licht des Tages zu ziehen. Und wird damit vielleicht doch ein wenig am Status quo rütteln.