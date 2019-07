Prozessfarce beendet

Oliver Berg/dpa Die Deutsche Umwelthilfe demonstriert in Aachen, um ein Fahrverbot für Diesel-Pkw zu erreichen (8.6.2018)

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) darf auch weiter Unternehmen juristisch auf die Finger klopfen, wenn sie sich nicht an die Verbraucherschutzbestimmungen halten. Am Donnerstag bekam sie vor dem Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe in einer Auseinandersetzung mit einem großen Stuttgarter Mercedes-Händler recht, der sich gegen eine Abmahnung der DUH gewehrt hatte. Auf seiner Homepage hatte das Autohaus Neuwagen ohne die gesetzlich vorgeschriebenen Angaben zum Kraftstoffverbrauch und den damit verbundenen CO2-Emissionen beworben. Die DUH hatte von ihm Unterlassung gefordert und die entstandenen Anwaltskosten in Rechnung gestellt. Danach ist sie nach dem Unterlassungsklagegesetz sowie aufgrund der Tatsache berechtigt, dass sie in einer Liste des Bundesfinanzministers als »qualifizierte Einrichtung« aufgeführt wird, die stellvertretend für Verbraucher entsprechende Forderungen stellen und auch vor Gericht durchsetzen darf.

Das angegangene Unternehmen wollte sich jedoch nicht damit abfinden und ließ es nach der Abmahnung auf eine Klage ankommen. Vor Gericht argumentierte es, die DUH verfolge nicht vorrangig Verbraucherschutzinteressen, sondern verschicke Abmahnungen, um damit Geld einzunehmen. Es liege also ein Rechtsmissbrauch vor. Das sahen sowohl 2016 das Landgericht Stuttgart als auch im letzten Jahr das dortige Oberlandesgericht und nun der BGH anders. »So ließen unter anderem die von der Klägerin (der DUH) mit ihrer Marktüberwachung erzielten Überschüsse und deren Verwendung sowie die Höhe der an ihre Geschäftsführer gezahlten Vergütung auch in der Gesamtschau nicht auf ein rechtsmissbräuchliches Verhalten schließen«, hatte der BGH bereits im April in einer Pressemitteilung geschrieben.

Die DUH verschickt nach eigenen Angaben etwa 30 Abmahnungen pro Woche. Die damit erwirtschafteten Einnahmen machten 26 Prozent des DUH-Haushaltes aus, heißt es im Jahresbericht der Organisation für 2018. Die Abmahngebühren seien knapp kalkuliert und würden zusammen mit den Konventionalstrafen die ökologische Marktüberwachung der Organisation finanzieren. Daneben betreibt die DUH Aufklärungsarbeit zu diversen Energie- und Umweltthemen und verklagt auch immer wieder Behörden auf Einhaltung der Rechtsvorschriften zur Luftreinhaltung. So hat sie erst zu Beginn der Woche ein Zwangsgeld gegen die Grünen-CDU-Landesregierung Baden-Württembergs beantragt, weil diese ein Gerichtsurteil nicht umsetze. Mit diesem war sie verpflichtet worden, bis spätestens zum 1. Juli in Stuttgart ein Fahrverbot für Dieselfahrzeuge mit der Euro-5-Norm einzuführen.

Derweil haben die DUH und die Grüne Liga in der Lausitz einen sofortigen Stopp des Tagebaus Jänschwalde gefordert. Das Verwaltungsgericht in Cottbus hatte ihnen recht gegeben, dass das Vorhaben geschützte Moor- und Feuchtgebiete gefährde. Für den Tagebau muss das Grundwasser erheblich abgesenkt werden, was in den benachbarten Flächen zur Austrocknung führen kann. Das Gericht hatte den Betreibern allerdings eine Frist bis zum 1. September gesetzt, um mit dem Abpumpen des Wasser aufzuhören. Die beiden Umweltverbände verlangen hingegen einen sofortigen Stopp und haben daher am gestrigen Donnerstag Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht in Berlin eingelegt.

Das Cottbusser Gericht hatte nach Angaben der DUH im Eilverfahren den Hautbetriebsplan des Tagesbaus für voraussichtlich rechtswidrig erklärt. Der Betreiber LEAG hatte vom Bergamt eine Genehmigung bekommen, obwohl er die Auswirkungen auf die Schutzgebiete nicht überprüft hatte. René Schuster von der Grünen Liga hält die gesetzte Frist für nicht nachvollziehbar und befürchtet, dass Feuchtgebiete zerstört werden, obwohl die Genehmigung voraussichtlich rechtswidrig ist.

Die Braunkohle aus dem Tagebau wird im nahe gelegenen Kraftwerk Jänschwalde verbrannt, das allein für etwa drei Prozent der deutschen CO2-Emissionen verantwortlich ist. Außerdem ist es unter den deutschen Kraftwerken Spitzenreiter beim Ausstoß diverser weiterer Schadstoffe wie Feinstäube, Stickoxide, Blei, Arsen und Quecksilber.