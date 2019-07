Uwe Anders/arte Sind sie nicht süß?: »Der Wald der wilden Katzen«

Der Wald der wilden Katzen

Im Harz erinnert der Luchsstein daran, dass dort 1818 der letzte Luchs geschossen wurde. Über 200 Jahre später sieht die Situation im 2.000 Quadratkilometer großen Gebiet anders aus: Rund 90 Luchse und 500 Wildkatzen bevölkern das Biotop. Nun werden die Reviere der Raubtiere sogar knapp, und die ersten Nachkommen müssen den Wald verlassen und neue Lebensräume erobern. Viel Spaß auf der Autobahn.

Arte, 20.15 Uhr

Money Monster

Lee Gates ist ein bekannter Wall-Street-Guru und empfiehlt in einer Fernsehshow den Zuschauern super Aktien. Das von ihm gelobte Wertpapier eines High-Tech-Unternehmens erweist sich als wertlos, ein Kleinanleger verliert dadurch sein gesamtes Geld. Um sich zu rächen, bewaffnet sich der Mann, entert das Studio und nimmt Gates und seine Produzentin als Geiseln. USA 2016. Regie: Jodie Foster. Mit George Clooney, Julia Roberts.

Vox, 20.15 Uhr

Scobel

Tourismus-Kollaps

Tourismus galt lange als enormer Wirtschaftsmotor. Und das stimmt ja auch: Turin etwa verdient sehr viel Geld mit Leuten, die Cristiano Ronaldo den Ball treten und streicheln sehen wollen. Die Touristenzahlen wachsen auch deswegen unaufhörlich, seit außerhalb Europas der Wohlstand wächst, Beispiel China. Vielen Urlaubsgebieten droht inzwischen der Kollaps. D 2019.

3sat, 21.00 Uhr

Glück im Hinterhaus

Menschliches, überall: Der Bibliotheksleiter Karl Erp, Mitte Vierzig, verliebt sich in die junge Praktikantin Fräulein Broder und hat eine Affäre mit ihr. Er verlässt darauf Frau, Kinder und Eigenheim, um noch einmal ganz von vorn zu beginnen. Doch allzu bald lassen ihn die Unzulänglichkeiten des Hinterhofmilieus, in dem er nun bei Fräulein Broder kampieren muss, an seiner Wahl zweifeln. DDR 1980. Mit Käthe Reichel.

MDR, 23.35 Uhr