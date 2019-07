jW

Unverständlich

Zu jW vom 29.6.: »Abgeschrieben: ›Deutlich auf die US-Aggression antworten‹« (aus einer von Tobias Pflüger, stellvertretender Vorsitzender von Die Linke, eingebrachten Beschlussvorlage für den Parteivorstand)

Am Donnerstag abend (27.6.) organisierte die Linke-Bundestagsfraktion vor der US-Botschaft auf dem Pariser Platz in Berlin eine Friedenskundgebung gegen den drohenden US-Krieg gegen den Iran. Die Fraktionsvorsitzende Sahra Wagenknecht betonte vor mehr als 500 Teilnehmern die zentrale Bedeutung des Kampfes gegen die den Weltfrieden bedrohende US-Politik und forderte von der Bundesregierung, diese Politik klar zu verurteilen und keinerlei Aktivitäten zur Vorbereitung und Durchführung eines Angriffs auf den Iran von deutschem Territorium aus in den US-Basen zuzulassen. Uns ist unverständlich, warum diese wichtige Kundgebung gegen den Krieg bisher keine Beachtung (…) in der jW fand.

Für den geschäftsführenden Bezirksvorstand Berlin/Tempelhof-Schöneberg der Partei Die Linke

Alexander King, Elisabeth Wissel, Carsten Schulz

Beispiel Lehrer

Zu jW vom 31.5.: »Mehr Freiheit durch Homeoffice?«

Wenn Sie eine Berufsgruppe mit jahrzehntelanger Erfahrung in Heimarbeit suchen, so bieten sich u. a. die Lehrer an. Eine Lehrkraft bekommt pro Stunde Unterricht je nach Schulart, Fach und Bundesland 80 bis 100 Minuten Arbeitszeit verrechnet. Eine 40-Stunden-Woche besteht also aus ca. 26 Unterrichtsstunden. Der Rest der Zeit ist ein wenig Pausenaufsicht, Konferenzen, Sprechstunden – der Hauptteil ist Heimarbeit. Gerade in korrekturintensiven Fächern kann eine Vollzeitlehrkraft mit Hang zum Perfektionismus aber durchaus mehr als 60 Wochenstunden mit der Arbeit beschäftigt sein und auch einen guten Teil der Ferien mit Arbeit verbringen. Die typischen Berufskrankheiten sind wohl bekannt. Die Mehrheit der Lehrkräfte arbeitet Teilzeit, und trotzdem kommen nur ca. 20 Prozent der Lehrkräfte bis zum vollen Pensionsalter. Und wie wirkt sich das Einzelkämpfertum politisch aus? (…) Fragen Sie ruhig mal die Kolleginnen und Kollegen von der GEW!

Stephan Lippels, per E-Mail

Spätestens jetzt

Zu jW vom 17.6.: »Tarnfarbe Grün«

Nachdem sich auch der uniformierte Cem Özdemir von Bündnis 90/Die Grünen als Parteifreund der Bundeswehr geoutet hat, sollte sich eigentlich jeder Gedanke an eine Regierungsbeteiligung auf Bundesebene, mit dem einige Funktionäre und Amtsträger der Linkspartei schwanger gehen, von selbst erledigen.

Dedo Staubesand, Berlin

Besinnung auf Inhalte

Zu jW vom 15./16.6.: »›Prekarisierte Schichten betreten die politische Bühne‹«

(…) Das Desaster der SPD ist offenkundig. Sie hat keine akzeptable politische Vision mehr und auch keine in Sicht. Sie hat kein Personal, das einen schon so oft angekündigten Paradigmenwechsel glaubhaft durchführen und auch der Wählerschaft vermitteln könnte. Hoffnungslos – und dann der Glaube von Scholz, die Partei könnte wieder stärkste Kraft werden. Aber ist denn Die Linke sehr viel besser dran? Da wird die Wahlschlappe doch offenbar auch nicht glaubhaft aufgearbeitet. Weiter so – wie die SPD –, nur ein wenig herumfrisieren und von besserer Vermittlung reden. Und die Funktionsträger gehen doch mindestens so miteinander um wie in der SPD. Und dann der Glaube, Die Linke bekomme Mehrheiten mit der SPD und den Grünen und könne so politische Positionen durchsetzen. Reichen denn die Erfahrungen nicht – soll es der Linken so gehen wie jetzt der SPD, nur dass der Weg zum Wahlergebnis unter fünf Prozent kürzer wäre? (…) In Die Linke sollten jene bleiben und sich sammeln, die das Wort »Sozialismus« noch in den Mund nehmen, auch noch Marx gelesen haben, sich auf Aussagen von ihm berufen. Unter Verzicht auf die Tendenz zur Anpassung an das bestehende System sollte Die Linke entschiedener gegen soziale Ungleichheit, Ausbeutung, Kriege, gegen den Kapitalismus auftreten, klare linke Positionen zu internationalen Problemen wie Russophobie, Kuba und Venezuela, Nahost und besonders zur Politik Israels beziehen. Nicht zuletzt sollte sie andere Positionen zur DDR einnehmen, statt deren Charakterisierung als Unrechtsstaat sogar durch Funktionsträger der Linken zu dulden. (…) Wir brauchen vor allem eine klare Konzeption für die Zukunft. (…) Manchmal könnte man glauben, es geht in den Parteien so zu wie gegenwärtig im Theater: Der Inhalt der Stücke zählt immer weniger, die Regie und das Eigeninteresse immer mehr. Ich empfehle nach Brecht Besinnung auf den Inhalt. Müssen wir wirklich warten, bis die SPD und Die Linke, zumindest aus dem Bundestag gewählt, ein klares Profil zeigen? Ich fürchte aber, selbst dann könnte den Meinungsführern in beiden Parteien auch nichts einfallen außer einem »Weiter so«!

Hermann Falk, per E-Mail

Einschränkung der Meinungsfreiheit

Zu jW vom 29./30.6.: »›Es muss über BDS geredet werden können‹«

(…) Es war keine Diskussion über die »Palästina-Solidaritätskampagne«, sondern eine Podiumsdiskussion zu dem Thema »Meinungsfreiheit in Gefahr – Der Münchner Stadtratsbeschluss vom 13.12.2017 und seine Folgen«. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand also die Einschränkung der Meinungsfreiheit in München.

Zusammenfassend positioniert sich die Humanistische Union zur Meinungsfreiheit wie folgt:

Die rechtlichen Grenzen der Meinungsfreiheit sind in der Verfassung bestimmt: Jugendschutz, Schutz der persönlichen Ehre und allgemeine Gesetze. Alle Versuche öffentlicher Stellen und Einrichtungen, unterhalb dieser Schwellen missliebige Positionen aus dem öffentlichen Raum auszuschließen, kritisieren wir – sie beschädigen nicht nur das Grundrecht, sondern schränken auch die Dialogfähigkeit der Gesellschaft ein. (…)

Wolfgang Stöger, Humanistische Union, Landesverband Bayern, für den Vorstand