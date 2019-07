Christian-Ditsch.de

Angeleitet von Deborah Woodson sang an einem großartigen Dienstag abend in der kubanischen Botschaft in Berlin der Gospelchor »Coro Gospel de Cuba«. Woodson, die in Georgia geboren wurde und heute in Köln lebt, ist eine der bekanntesten Gospelsängerinnen hierzulande; viele der auf englisch und spanisch gesungenen Stücke stammen von ihr, arrangiert hat sie sie allesamt. Vor allem aber hat Woodson an der Entwicklung dieses ersten kubanischen Gospelchors mitgewirkt.

Der »Coro Gospel de Cuba« ist ein kirchlich-kulturelles Gemeinschaftsprojekt von Consejo de Iglesias de Cuba (CIC), dem kubanischem Kirchenrat sowie dem Berliner Missionswerk. Die operative Leitung in Deutschland obliegt dem Gospelchorbüro Köln, in Kuba ist Lianne Morales zuständig. Erste Gründungsgespräche mit dem kubanischen Kirchenrat gab es im März 2018 in Havanna. Ein knappes Jahr später, im Januar, startete Havanna ein nationales Casting, acht tolle Sängerinnen und Sänger setzten sich durch. Derzeit sind sie auf Deutschlandtournee, 24 Auftritte haben sie bereits absolviert.

Der Abend in der kubanischen Botschaft hatte es, wie man so schön sagt, in sich. Aus den Gospelsongs der acht Sänger und drei musikalischen Begleiter sprudeln Hoffnung, Trauer, Trost und Freude – das Leben selbst. Wundervoll rund ist der Gesamtklang, alles fügt sich wie von selbst ineinander. Auf seinem Platz bleiben mag da bald kaum jemand mehr. Kaum zu glauben, was sich die jungen Sänger und Musiker in so kurzer Zeit angeeignet haben.