Gemeinfrei »Die Rassenfrage gehört in die Gestüte, nicht in die Geschichte« – Georg Herwegh war ein entschiedener Gegner der Barbarei seiner Zeit

Die »Gedichte eines Lebendigen« machten 1841 den damals 24jährigen Stuttgarter Lyriker und Literaturkritiker Georg Herwegh (1817–1875) gleichsam über Nacht zum wohl berühmtesten Freiheitssänger im Deutschen Bund. Mitten im obrigkeitsstaatlichen Milieu des restaurativen Vormärz schlugen seine unerschrockenen, kämpferischen Lieder der »Freiheit eine Gasse«. Bekenntnisse wie »Ich bin ein freier Mann und singe. Mein ganzer Reichtum ist mein Lied« halfen, auf Zusammenkünften von Studenten und Handwerksgesellen die Märzrevolution von 1848 vorzubereiten. Als Friedrich Hecker im April 1848 in Konstanz die deutsche Republik ausrief, eilte ihm Herwegh von Paris aus mit deutschen Freischärlern zu Hilfe. Unmittelbar nach dem Rheinübertritt wurde die 650 Mann zählende »Legion« gestellt und bald darauf aufgerieben.

Herwegh, der aus innerem Impuls Zeit seines Lebens an der Seite der Schwächeren, Freiheitsliebenden und eben auch Ausgebeuteten stand, litt unter dem Scheitern der 48er Revolution und ersehnte sich eine erfolgreiche neue. Im Züricher Exil, Herwegh war aus der württembergischen Armee desertiert, freundete er sich eng mit dem religionskritischen Philosophen Ludwig Feuerbach an, dessen atheistischen Humanismus er teilte. Auch der steckbrieflich gesuchte Revolutionär Richard Wagner zählte zu seinen Freunden. Später stand er Ferdinand Lassalle, dem Gründer der ersten sozialdemokratischen Arbeiterpartei, bei und dichtete das berühmte Arbeiterlied »Mann der Arbeit aufgewacht und erkenne deine Macht«, die Marseillaise des Industriezeitalters. Schließlich schloss er sich, vertraut mit den Sozialtheorien von Saint-Simon, Weitling, Proudhon bis Bakunin u. a., der von Marx und Engels inspirierten »Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein« an.

Herwegh war ein genauer Beobachter der politischen Zeitverhältnisse. Mit spitzer Feder schrieb er brillante Zeitungsartikel und in zunehmendem Maße satirisch gefärbte Zeitgedichte. Er erwies sich als einer der wenigen standhaften Demokraten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Wie kaum ein zweiter hat er gegen die Führungsrolle des schon militarisierten, erneut drastisch aufrüstenden Preußen angeschrieben, gegen Bismarcks kalkulierte Einigungspolitik durch »Blut und Eisen« sowie das ihr zugrundeliegende »Kriegsidiotentum« – die zeittypische, gleichwohl zynische Grundeinstellung, Krieg sei ein notwendiges und erfolgreiches politisches Mittel. Wie kein anderer deutscher Schriftsteller hat Herwegh die Politik des Hohenzollernprinzen Wilhelm verfolgt. Über fast zwei Jahrzehnte klagte er ihn permanent an, die revolutionären Impulse von 1848/49 »zusammenkartätscht« zu haben. Als preußischer König Wilhelm I. habe er mit den drei Kriegen von 1864, 1866 und 1870 zwar die Einigung Deutschlands erzwungen, aber mit dem Tod und Leid unzähliger Menschen bezahlt. Herwegh ächtete den Krieg als »Barbarei«.

Dem Besitz- und Bildungsbürgertum seiner Zeit war das egal. Es ließ sich von den reichlichen wirtschaftlichen Begünstigungen der Bismarckschen Politik berauschen und warf die freiheitliche republikanische Tradition von 1848 über Bord. Für Herwegh ein Symptom einer zutiefst »kranken Zeit«. Für seine Haltung büßte er mit Diskriminierung und Ausgrenzung. Im Kaiserreich warf man ihm vor, er habe das »nationale Empfinden« verletzt und nichts von der deutschen »Volksseele« verstanden. In der Literaturgeschichte und auf den Kathedern der Hochschulen wurde er als »Nestbeschmutzer« entweder ignoriert oder verächtlich behandelt.

Das gilt mehr oder minder bis heute, von wenigen Literaturwissenschaftlern wie dem Vater der Herwegh-Forschung Bruno Kaiser, Ingo Fellrath oder Karl Riha abgesehen. Anders verhielt es sich in der Ostberliner Akademie der Wissenschaften. Es ist der große Verdienst der Germanistin Ingrid Pepperle und ihrer Mitarbeiter, dass sie in jahrzehntelanger Kleinarbeit zu DDR-Zeiten ebenso wie nach 1990 auf zum Teil privater Basis eine sechsbändige historisch-kritische Herwegh-Ausgabe ediert haben. Die Veröffentlichung wurde 2005 begonnen, jetzt wurde sie mit dem dritten und letzten Band abgeschlossen: Entdecken kann man in ihm auch einen vorzüglichen, für sein Alter erstaunlich urteilssicheren Literaturkritiker und einen brillianten Essayisten, der sich für Hölderlin, Büchner, Börne, Platen, Shelley u. a. einsetzte und nicht zuletzt für sein großes Vorbild Heinrich Heine. Herwegh wieder zu lesen, ist ein Gewinn. Kosmopolitischen Xenien des klug vorausschauenden Europäers und Weltbürgers wie »Die Rassenfrage gehört in die Gestüte, nicht in die Geschichte« oder »Liberté, Egalité, Fraternité. Die Negation von Gott, König, Vaterland« treffen auch heute wieder zu.

Dieser Lebensleistung der Herausgeberin Ingrid Pepperle gilt ebenso ein großes Chapeau wie ihren langjährigen Mitarbeitern Heinz Pepperle und Hendrik Stein sowie nicht zuletzt dem Bielefelder Aisthesis-Verlag.