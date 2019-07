Regierungsbeteiligung abgelehnt

Der Kreisverband von Die Linke in Stuttgart hat am Dienstag anlässlich eines Kreisparteitags den Beschluss gefasst, die Regierungsbeteiligung der Partei in Bremen zu kritisieren. Angenommen wurde der entsprechende entsprechende Antrag des Ortsverbands Bad Cannstatt-Mühlhausen-Münster mit 18 Ja-, zehn Neinstimmen und fünf Enthaltungen.

In Bremen stehen die Zeichen auf Regierungsbeteiligung der Linken in Westdeutschland. Eine Beteiligung der Linken an Regierungen mit den prokapitalistischen neoliberalen Parteien SPD und Grünen diskreditiert die Partei bei Aktivisten. Wir weisen die Ansicht zurück, dass eine Ablehnung einer Regierungsbeteiligung gleichbedeutend damit wäre, die Verantwortung für ein »größeres Übel« in Form einer CDU-geführten Jamaika-Koalition zu übernehmen. Wir fordern die Genossen in Bremen auf, eine Regierungsbeteiligung abzulehnen und die Alternative der Einzelfallunterstützung zu unterstützen.

Begründung: Die Politik der Partei in Bremen hat bundesweite Bedeutung. Führende Vertreter der Partei wie Katja Kipping rühren wieder emsig die Werbetrommel für eine Regierungsbeteiligung auf Bundesebene. Das Mittragen von Maßnahmen in einer Regierung, die im Widerspruch zur Programmatik der Partei stehen, belastet unsere Arbeit bundesweit. Wir erinnern an besonders krasse Fälle wie die Unterstützung für den Klimakiller Braunkohle und die Zustimmung zum Bürgerrechte abbauenden Polizeigesetz in Brandenburg.

Die Europawahlen haben erneut bestätigt, dass Die Linke in Ländern, in denen sie mitregiert, massiv an Stimmen verloren hat, in Thüringen von 22,3 auf 13,8 Prozent (bei der Europawahl 2019, jW) und in Brandenburg von 19,7 auf 12,3 Prozent. In Berlin, das in der Partei als Modell einer Kombination von Regierungsbeteiligung und Beteiligung an außerparlamentarischen Bewegungen und Kombination der Vorteile beider Methoden verkauft wurde, fiel die Partei immerhin von 16,2 auf 11,9 Prozent.

Angesichts des hohen Schuldenstandes in Bremen, der Bekenntnisse der SPD zu einer Fortsetzung der »Sparpolitik« und des zu erwartenden Rückgangs von Steuereinnahmen wegen der Eintrübung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen befürchten wir, dass eine Regierungsbeteiligung die Partei zur Geisel von Kürzungspolitik machen würde. (…)

Zum Anschlag auf den Kommunalpolitiker des Südschleswigschen Wählerverbandes (SSW), Erik Schaller, erklärte Lorenz Gösta Beutin, Bundestagsabgeordneter von Die Linke aus Schleswig-Holstein:

Nicht erst der tödliche Schuss auf Regierungspräsident Lübcke war ein Warnsignal, sondern die ganz alltägliche Gewalt von Rechtsradikalen, unter der Menschen und Demokratie in diesem Land leiden. Der Anschlag auf den Schafflunder SSW-Politiker Erik Schaller zeigt, wie perfide und mit Mordvorsatz Rechtsaußen vorgeht. Seit Jahren, und ein Ende scheint nicht absehbar. Wir müssen den Verbrechern deutlich machen, dass Hass und Hetze keinen Platz haben in unserer Demokratie. Auch wer verbal den Boden bereitet für Anschläge und Überfälle, für Körperverletzung und Mord, muss wissen, dass er sich gegen die gesamte Gesellschaft stellt.