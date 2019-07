AStA-Vorsitzende des Tages: Katja Kipping

Britta Pedersen/dpa Katja Kipping (Die Linke) beim Parteitag in Leipzig (Juni 2018)

Katja Kippings Karriere ist ein Mißverständnis, mit dessen Ausräumung sie gegenüber Zeit online am Mittwoch kokettiert: Ein Rückzug von der Parteispitze und ein Leben als »Freigeist und Fachpolitikerin«. Es wäre dies eine Rückkehr zu sich selbst für eine Politikerin, die ihren Weg an der Universität begonnen hat. Sie wäre bestimmt eine gute Fachschaftsvertreterin geworden, vielleicht auch passable Asta-Vorsitzende. Wenn die anderen feiern waren, hätte Kipping – »protestantische Ethikerin und Hedonistin« – die Sitzung am nächsten Morgen im Kopf gehabt. Sie hätte vielleicht gesagt, dass die Studentenschaft »einen strategischen Anker braucht, der nicht nur nach hinten weisen darf«. Viele hätten genickt.

Kipping will, so Zeit online, »sich selbst erneuern und die Linke gleich mit«, in dieser Reihenfolge. Sie ist fraglos, wie viele Studenten, irgendwie links, moralisch, lebensreformerisch, keiner Modewelle abgeneigt. Sie spricht, das ist ihre Stärke, Menschen an, die strukturell ähnlich funktionieren. Und sie zieht, das ist ihre Schwäche, solche Leute in eine Partei, die ganz andere Aufgaben hat. »Viele«, mit denen sie damals als Studentin begonnen hat, haben tatsächlich sich und dann die Partei verändert: Sind »schnell aufgestiegen, wurden Bundestagsabgeordnete, Referatsleiter, Minister.« Ein Mitbewohner, »der sich mit ihr in der WG ein Badezimmer teilte«, ist Staatssekretär in Berlin. Kipping ist Vorsitzende der Linkspartei geworden.

»Die Linke soll nicht mehr nur dagegen sein, sondern dabei« – links sein, mitregieren, links bleiben. »Ja, dat willste«, hätte Kurt Tucholsky jetzt geätzt: Ein Zimmer in der Innenstadt, aber mit Meeresblick und Alpennähe. Kipping »träumte damals von einem Leben in Cafés und Bibliotheken, pendelnd zwischen New York und St. Petersburg.« Was in Hauptseminaren eben so geträumt wird. Ja, dat willste.