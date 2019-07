Hungerlohn für Servicekräfte

Oliver Berg/dpa Zimmerservice zum Billiglohn: Die Schlechtverdiener von heute sind die Armutsrentner von morgen

Sommerzeit ist Urlaubszeit – und Hochsaison für viele Dienstleistungsbereiche. Doch bei den Kellnern, Barkeepern, Service- und Reinigungskräften kommt von dem ausgegebenen Geld wenig an. Das Tourismusgewerbe gehört zu den am schlechtesten bezahlten Branchen in Deutschland. Rund zwei Drittel der Vollzeitangestellten in Gaststätten und Hotels arbeiteten zum Stichtag 31. Dezember 2018 für einen Niedriglohn. Ihr Bruttoverdienst lag unter 2.139 Euro, was zwei Drittel des bundesweiten mittleren Bruttos von rund 3.200 Euro sind. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Abgeordneten Sabine Zimmermann (Die Linke) hervor, die jW vorliegt. Zuerst berichtete am Mittwoch die Passauer Neue Presse darüber.

Demnach betrug das Medianeinkommen in Beherbergungsbetrieben zuletzt mit 2.021 Euro brutto gerade 65 Prozent des bundesweiten mittleren Einkommens in allen Branchen. Besonders prekär geht es hier in ostdeutschen Urlaubsgebieten zu. (Das Medianeinkommen bezeichnet die Einkommenshöhe, von der aus die Anzahl der Haushalte bzw. Personen mit niedrigeren Einkommen gleich groß ist wie die der Haushalte mit höheren Einkommen; jW).

Den Negativrekord bei der Entlohnung halten Herbergen in der sachsen-anhaltischen Harzregion, wo Vollzeitbeschäftigte nur Monatsgehälter von rund 1.664 Euro erhielten. In Mecklenburg-Vorpommern (1.709 Euro), Thüringen (1.731 Euro), Sachsen (1.750 Euro) und Brandenburg (1.780 Euro) sieht es kaum besser aus. Das höchste mittlere Bruttoeinkommen erzielten zuletzt Beschäftigte in hessischen Herbergen. Sie erhielten im Monat rund 2.327 Euro, also knapp drei Viertel des mittleren Bruttoeinkommens in Deutschland insgesamt.

Für Angestellte in der Gastronomie sieht es sogar noch schlechter aus. Dort mussten Vollzeitbeschäftigte zum Jahreswechsel 2017/2018 im Schnitt mit einem mittleren Bruttolohn von 1.829 Euro auskommen, fast 70 Prozent erhielten einen Niedriglohn. Gerade mal etwas mehr als die Hälfte des bundesweiten Medians bekamen sie mit 1.675 Euro in Ostdeutschland; dort lagen mehr als 80 Prozent der Angestellten unter der Niedriglohnschwelle. Auch hier war Sachsen-Anhalt mit einem mittleren Einkommen von 1.633 Euro in der Gastronomie Schlusslicht, gefolgt von Sachsen und Thüringen (1.649 Euro), Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern (1.655 Euro) und Berlin (1.764 Euro). Auch in dieser Branche waren in Hessen die besten Einkünfte zu erzielen. Dort lag das Mittel zuletzt bei 2.008 Euro brutto im Monat.

Insgesamt sind in der Bundesrepublik den Zahlen zufolge 21,3 Millionen von 33,4 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Vollzeit tätig, von denen jeder sechste im Westen und jeder dritte im Osten im Niedriglohnsektor schuftet. Rund 323.000 Menschen davon arbeiten in der Gastronomie und 183.000 im Hotelgewerbe; hinzu kommen Tausende Teilzeit- und Minijobber, vor allem Frauen. Die Statistik stammt von der Bundesagentur für Arbeit, wie die parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BAMS), Anette Kramme (SPD), erläuterte. »Die Auswertungen sind ausschließlich auf sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte beschränkt, die nicht in einem Ausbildungsverhältnis stehen und für die keine Sonderregelungen gelten«, stellte sie zudem klar.

Für Sabine Zimmermann ist es »eine Schande, dass die meisten der Beschäftigten für ihre harte Arbeit in der Tourismusbranche mit Dumpinglöhnen abgespeist werden und die Bundesregierung tatenlos zusieht«, sagte sie am Mittwoch gegenüber junge Welt. Es müsse »dringend eine lohnpolitische Kehrtwende her«. Tarifverträge seien zu stärken, in dem sie etwa für allgemeinverbindlich erklärt würden. Zudem müsse der Mindestlohn auf zwölf Euro angehoben werden, so Zimmermann weiter. »Höheren Löhnen folgen auch höhere Rentenansprüche«, spielte sie auf die sich verschärfende Altersarmut an.

Allerdings soll die untere Lohngrenze zum 1. Januar 2020 von aktuell 9,19 Euro pro Stunde nur auf 9,35 Euro steigen. Dafür plädiert die Mindestlohnkommission beim BMAS. Auch Stefan Körzell, Mitglied des geschäftsführenden Bundesvorstands des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), gehört dieser Kommission an. Die Untergrenze müsse auf zwölf Euro heraufgesetzt werden, und es brauche mehr Tempo bei der Anpassung, betonte er am Mittwoch in der ARD-»Tagesschau«: »Wenn das so weitergeht wie bis jetzt mit ungefähr zwei Prozent Steigerung pro Jahr, sind wir im Jahr 2035 bei zwölf Euro; das ist nicht das, was wir wollen«, erklärte er.