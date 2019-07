Pyramide Distribution/arte In einer Welt der Heuchelei und Gewalt schlagen sie sich tapfer: »Much Loved«

Chemnitz – Stadt der vielen Gesichter

Hat Chemnitz ein Imageproblem? Nein, Chemnitz hat wie auch andere Städte konkrete Probleme, die man offen ansprechen muss. Und dieses Benennen muss dann Konsequenzen haben. Weil viele das nicht wollen, wird vom Image gefaselt. Deshalb will die Stadt zeigen, dass sie mehr zu bieten hat als Plattenbauten und Neonazikader, und bewirbt sich als Kulturhauptstadt Europas für das Jahr 2025. Aber das allein hilft nicht. Die Mutigen müssen ermutigt werden – und nicht nur mit Worten, sondern selbstverständlicher Unterstützung. D 2019.

3sat, 21.45 Uhr

Dopen, bis das Herz versagt?

Gefährliche Spritzen im Fußball

Fitspritzen ist im europäischen Profifußball üblich. Ob dabei gedopt wird, ist schwer nachweisbar, aber offensichtlich. In Zypern sind im vergangenen November drei Profifußballer zur Polizei gegangen, weil sie unter massiven Herzproblemen leiden. Sie behaupten, dass sie heimlich gedopt wurden. Deshalb bitten sie den deutschen Antidopingexperten Fritz Sörgel um Hilfe. Kann er es beweisen?

BR, 22.00 Uhr

Elternschule

In der Gelsenkirchener Kinder- und Jugendklinik werden gestresste junge Menschen und ihre erschöpften Eltern behandelt. Dietmar Langer, der leitende Therapeut der Einrichtung, erforscht seit über dreißig Jahren die Zusammenhänge zwischen Stress, Erziehung und chronischer Krankheit. Der Film vermittelt dem Zuschauer einen Eindruck von der Behandlung, die nicht nur den Kindern einiges abverlangt. Lehret die Lehrer!

Das Erste, 22.45 Uhr

Much Loved

Die Dinge offen ansprechen: Die Muslimas Noha, Randa, Soukaina und Hlima sind Prostituierte in Marrakesch. Sie verkaufen sich an Europäer und reiche Saudis, aber auch an Einheimische. Ihre Dienstleistungen werden zwar gern in Anspruch genommen, doch gesellschaftlich sind sie geächtet. In einer Welt der Heuchelei und Gewalt schlagen sie sich tapfer durch und verlieren auch in schwierigen Situationen nicht den Lebensmut. Regisseur Nabil Ayouch meistert die schwierige Aufgabe, die Härte der Schicksale einzufangen, aber auch Momente der Leichtigkeit zu dokumentieren, ohne voyeuristisch oder larmoyant zu werden. F/M 2015.

Arte, 22.50 Uhr