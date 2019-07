Nachschlag: Not my DLF!

H. Fueller/flickr.com/photos/henson/4695120037 creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ »Die alten Widersprüche brechen wieder auf.« Politische Bildung, jetzt auch für DLF-Moderatoren (Demonstration 2010)

Es ändert sich ja ständig alles. Sogar beim Deutschlandfunk Kultur. Nicht nur, dass er seit einiger Zeit nicht mehr »Deutschlandradio« heißt, jetzt gibt es auch während der Nachrichten hässliche Soundeffekte wie in einer Quizshow und im Musikprogramm Indie-Pop und Easy Listening statt Weltmusik und Chansons. Aber dass einem, während der Morgenkaffee in den Mokkakocher sprudelt, neuerdings knallharte Kapitalismuskritik geboten wird, war nicht zu erwarten. »Der Kapitalismus hat autoritäre Elemente, er muss einen Bereich der Gesellschaft wie die Wirtschaft von einer Demokratisierung fernhalten«, sagt der emeritierte Psychologieprofessor Rainer Mausfeld und fasst die These seines neuen Buches zusammen: Kapitalismus und Demokratie seien letztlich unvereinbar. Der »Studio neun«-Moderator kann es selbst kaum glauben. Mausbach: »Der sogenannte Klassenkompromiss [der 50er/60er Jahre, jW] ist zu Ende, es brechen die alten Widersprüche wieder auf.« Das ist nicht mehr mein Deutschlandfunk! (pm)