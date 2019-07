Youtube und die Waschbrettbibel: Alle beneiden Steele

Michael Dalder/REUTERS Und erst die Flitterwochen! Steele Johnson bei Olympia in Rio 2016

Wenn das Internet die Mutterbrust ersetzt, ist man heute zwischen null und 25 Jahre alt. Voyeurismus und Zeigefreudigkeit der Digital Nativen sind unersättlich, können durch unzählige Dokumentationen grauen Alltags kaum je gestillt werden.

Wer das Leben buntfärben, dabei lieb grinsen und gut aussehen kann, der hat es geschafft: Alle beneiden ihn. So einer ist der Turmspringer Steele Johnson, Baujahr 1996. Er gilt als Wunderkind des US-Wassersports und gewann bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro 2016 eine Silbermedaille.

Seit seinem 15. Lebensjahr dokumentiert der junge Mann mit dem äußerst speziellen Vornamen (Anmerkung: sein Bruder heißt »Race«) seinen Alltag für die Welt. Lange inszenierte er täglich Belanglosigkeiten des Teenagerdaseins, inzwischen geht es auf seinem Youtube-Kanal »Steele Johnson« – Abonnenten: zirka 34.000 – etwa einmal die Woche um Belanglosigkeiten des Erwachsenenalltags.

Mit fortschreitendem Alter gewinnt das evangelikale Christentum des jungen Mannes aus dem ländlichen Indiana an Strenge; er beginnt, Gebets- und Motivationsvideos über Demut, Bescheidenheit und Züchtigkeit für seine Fangemeinde anzufertigen. Seit er bemerkt hat, dass die Videos mit freier Haut in den Vorschaubildern zehnmal so häufig aufgerufen werden, tritt er in jedem zweiten mit freiem Oberkörper auf. So ein Turmspringerbody ist attraktiv: Stählernes Sixpack, stramme Waden, blonde Haare und blaue Augen haben schon Ernst Röhm erfreut. Irgendwann dementiert Steele die schwelenden Gerüchte über seine Homosexualität mit einem wütenden Klarstellungsbeitrag, frei nach dem Motto: Ich habe keine Freundin, trinke keinen Alkohol und zeige täglich für alle sabbernden Gaffer meinen sexy Strandkörper, weil ich Christ bin!

Steele Johnson ist ein bescheidener Typ, der sein Land liebt und gerne in einem hautengen Stars-and-Stripes-Hemd herumläuft. Zu so einem gehört eine ebensolche Gattin, die er im weiteren Verlauf seines märchenhaften Lebens 2016 kennenlernt und 2017 heiratet. Seitdem hagelt es glückliche Bilder des glücklichsten Pärchens aller Zeiten. Der halbnackte Turmspringer und die Braut, die sich traut, haben ihr Glück im Eigenheim mit Hündchen und handgefiltertem Kaffee gefunden.

Damit jeder arme Sünder dieses Glück versteht, muss es aggressiv propagiert werden. Jeder Moment ist wertvoll. Jubelsprünge im Sonnenuntergang auf Hawaii. Immer wieder Hochzeitsfotos und erst die Flitterwochen. Fernsehpredigerzitate. Psalm 151: »Die schönsten Tage des Lebens werden durch Gottesfürchtigkeit, Patriotismus und harte, harte Arbeit im Schwimmbecken erreicht.« Erleuchtet wurde Johnson übrigens schon mit sieben Jahren durch einen Big Bang, als er beim Training mit dem Hinterkopf an den Sprungturm knallte.

Ein hervorragender Kanal zum Beten, Onanieren und Schmunzeln.