Cukor, Burkhard

Allan Warren/commons.wikimedia.org/wiki/File:George_Cukor_3.jpg creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en In Eisensteins Studios: George Cukor (1899–1983)

Als in den 70er Jahren in Westeuropa gemäßigte bürgerliche Parteien in Regierungsverantwortung kamen (in der BRD die Sozialdemokraten), blieb der Kalte Krieg nicht bei der alten Härte. Man fand zu einer kulturellen Zusammenarbeit. Eine kleine Sensation war es, dass 1976 mit »Der blaue Vogel« erstmals ein großer US-amerikanisch-sowjetischer Kinofilm gedreht wurde. Die Regie bei der Verfilmung des Märchens des belgischen Nobelpreisträgers Maurice Maeterlinck übernahm George Cukor. Er wurde am Sonntag vor 120 Jahren in Manhattan geboren und starb 1983 in Los Angeles. Der Filmemacher, der einen Ruf als Frauenversteher hatte, engagierte neben den US-Amerikanerinnen Jane Fonda, Ava Gardner und Liz Taylor auch die Russin Margarita Terechowa, bekannt aus Andrei Tarkowskis »Der Spiegel«. Von den Dreharbeiten wechselte Terechowa gleich zu Konrad Wolf, für den sie in »Mama, ich lebe« (1977) eine Hauptrolle übernahm. Die Dreharbeiten zu »Der blaue Vogel« fanden in Leningrad und Moskau statt, und Cukor zeigte sich stolz darauf, in Studios zu arbeiten, in denen Eisenstein einige seiner besten Filme gedreht hatte.

Der US-Regisseur hatte für seine Filmversion von »My Fair Lady« mit Audrey Hepburn in den 60er Jahren einen Oscar erhalten und damals schon eine lange wechselvolle Karriere hinter sich. Die schmerzlichste Niederlage war wohl, dass er Anfang 1939 nach Beginn der Dreharbeiten die Regie des Großprojekts »Vom Winde verweht« abgeben musste. Hauptdarsteller Clark Gable hatte gegen ihn intrigiert, angeblich, weil er nicht an gemeinsame erotische Abenteuer erinnert werden wollte. Im selben Jahr drehte Cukor »Die Frauen«, ein einmaliger Fall in der Filmgeschichte. Es gab ausschließlich 135 Frauenrollen – Gesprächsthema waren allerdings immer nur Männer.

Heute wird ein Schauspieler 50, der dem TV-Publikum als Hundeflüsterer in Erinnerung ist. Gedeon Burkhard übernahm als Brandtner 1997 den Wiener Polizeihund Rex, nachdem dessen bisheriges Herrchen Moser (Tobias Moretti) im Dienst erschossen worden war. Das brachte ihm 1999 für »Kommissar Rex« den österreichischen Fernsehpreis »Goldene Romy« ein. Zwei Jahre später verschwand sein Brandtner auf Nimmerwiedersehen. Burkhard hat vorher wie nachher vieles andere gemacht. Er spielte 1988 in Thomas Braschs »Der Passagier«, wurde mit Sönke Wortmanns »Kleine Haie« 1992 zum Publikumsliebling und verkörperte 2016 in einem tschechoslowakischen Film über das Nazisternchen Lida Baarova ihren Geliebten Gustav Fröhlich. Das Talent wurde ihm mütterlicherseits in die Wiege gelegt. Sein Urgroßvater war der legendäre Theaterstar Alexander Moissi, dessen Stimme auf Platten erhalten ist, und sein Großvater der erfolgreiche Synchronregisseur Conrad von Molo. Wen wundert’s, dass Enkel Gedeon Stars wie Keanu Reeves und Joaquin Phoenix des öfteren die (Synchron-)Stimme geliehen hat!