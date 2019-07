Ein Kraftwerk ist wichtiger als eine Kathedrale

Gemeinfrei Als der Krieg zurück nach Deutschland kam: Das bombardierte Nürnberg, 1945

Es mag die politische Sensibilität von Pazifisten verletzen, aber Kriege sind auch Quellen der Innovation. Das Tötungshandwerk bleibt zwar vom Ergebnis her dasselbe, aber es hat doch zwischen dem Trojanischen Krieg und heute eine Reihe makabrer Fortschritte gemacht. Zwar ist der Grund, warum Staaten Krieg führen, im wesentlichen gleichgeblieben: »den Gegner zur Erfüllung unseres Willens zu zwingen« und »zur Erfüllung des Zwecks den Gegner wehrlos zu machen« (Clausewitz). Aber bei den Mitteln zeigen sich die Beteiligten von ihrer einfallsreichen Seite.

Im Zweiten Weltkrieg betrafen, abgesehen von der ganz zum Schluss und nur von den USA eingesetzten Atombombe, die militärischen Innovationen die Panzerwaffe und den Luftkrieg. Eine Quelle für letzteren hat jetzt die Universitätsbibliothek Mainz aus ihren Beständen ins Internet gestellt: eine Sammlung von Bombenzielen in Nazideutschland unter dem makabren Titel »The Bomber’s Baedeker«, in der zweiten, 1944 veröffentlichten, Auflage.

Die beiden Bände von jeweils gut 400 Seiten beschreiben in erster Linie die Topographie der deutschen Kriegswirtschaft. Minutiös werden für alle Städte mit mehr als 15.000 Einwohnern sowie einige kleinere Ortschaften, wo die britische Aufklärung kriegswichtige Ziele ausgemacht zu haben glaubte, bombardierungswürdige Objekte aufgezählt. Sie sind nach Branchen gegliedert und nach Wichtigkeit von 1+ – »kriegsentscheidend« bis 3 – »ohne größere militärische Bedeutung« sortiert. Stichproben zeigen allerdings auch Ungenauigkeiten. So wird zum Beispiel Mainz als »Zen­trum der deutschen Sektindustrie« gewürdigt – deren tiefe Kellergewölbe wurden während des Krieges als Luftschutzkeller genutzt – , selbst die nach dem Krieg unter dem Markennamen »Erdal« bekanntgewordene Schuhcremefabrik kommt vor, aber die Beschreibung der Eisenbahnlinien und -brücken war nicht akkurat. Sie haben am 27. Februar 1945, als ein britischer Großangriff die nur mit Einrichtungen der Kategorie 3 ausgestattete Stadt in Schutt und Asche legte, keine Rolle mehr gespielt.

Methodisch zeigt die Publikation die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen der Geheimdienstarbeit mit offenen Quellen. Ihre Autoren nutzten offenbar alle Informationen, die ihnen aus Presseveröffentlichungen und dank Aktien- und Gesellschaftsrecht aus der Vorkriegszeit zugänglich waren. Wobei es für den militärischen Zweck vergleichsweise unwesentlich ist, ob im badischen Weinheim ein bestimmtes Unternehmen eine Tochtergesellschaft des ortsbeherrschenden Lederwarenkonzerns Freudenberg war. Nicht alles bekamen die Briten heraus: Dass Freudenberg an einer »Schuhprüfstrecke« beteiligt war, in der sich KZ-Häftlinge die Füße blutig laufen mussten, um die Tauglichkeit von Lederersatzstoffen zu testen, ist zum Beispiel nicht erwähnt. Im Zweifelsfall wird es die Royal Air Force auch nicht interessiert haben. Kein einziges Konzentrationslager – auch nicht innerhalb des Reichsgebiets – wird als Ziel genannt. Zu Dessau werden ausführlich alle Produktions- und Zulieferbetriebe des Flugzeugbauers Junkers mit hohen Prioritätsstufen aufgeführt. Eine kleine Tochterfirma der Degussa namens Tesch, die das als Schädlingsbekämpfungsmittel weit verbreitete Blausäurepräparat Zyklon B für Abnehmer östlich der Elbe produzierte – also auch die Vernichtungslager –, kommt dagegen nicht vor. Ebensowenig der Ofenbauer Topf in Erfurt, Lieferant der Krematorien. Diese Geschäftsverbindungen waren aus der Vorkriegszeit nicht bekannt. Wegen der räumlichen Beschränkung der Publikation auf die Reichsgrenzen von 1937 konnte zum Beispiel Auschwitz nicht erwähnt werden – obwohl die angrenzenden IG-Farben-Betriebe auch als Baustellen sicher kriegswichtig genug gewesen wären.

Bei Gelegenheit erlaubt der »Bomber’s Baedeker« übrigens, eine Aussage der als Standardwerk geltenden Arbeit des an der Grenze des Revisionismus argumentierenden Historikers Jörg Friedrich, »Der Brand. Deutschland im Bombenkrieg« (2002), zu widerlegen. Anders als Friedrich schreibt, dem die Bände wohl vorgelegen haben, sind Kunst- und Kulturschätze an keiner Stelle als Ziele definiert. Von deutscher Seite wurde dagegen 1942 erklärt, alles in England zerstören zu wollen, was im Baedeker-Reiseführer stehe. Daher vermutlich auch der Titel der Liste: eine grimmige Erwiderung aus der Einsicht des Kriegswirtschaftlers. Ein Kraftwerk ist wichtiger als eine Kathedrale. In der Praxis wurden die ausgetüftelten Empfehlungen freilich oft ignoriert: So beim verheerenden Angriff auf Darmstadt am 11. September 1944, bei dem sowohl der Bahnknotenpunkt als auch die Merck-Werke unzerstört blieben, während die historische Altstadt in Flammen aufging und 11.000 Zivilisten starben.

Ob die Liste praktische Bedeutung hatte, ist schwer einzuschätzen. Beim Erscheinen des »Bomber’s Baedeker« hatte sich die britische Strategie schon geändert. Großbritannien war 1942 – ein Jahr, bevor die erste Auflage erschien – zum Flächenbombardement von Wohngebieten übergegangen. Die Moral der deutschen Zivilbevölkerung sollte gebrochen werden, zudem waren sie leichter zu treffen und schwerer zu verteidigen als einzelne Fabriken. Das »Novembertrauma« eines Kriegsendes durch den »Zusammenbruch der Heimatfront«, das die deutschen Faschisten plagte, stand auch der britischen Seite vor Augen: als Hoffnung. Seiner Wiederholung sollte nachgeholfen werden. Das hat nicht funktioniert. Der Bombenkrieg schweißte Naziführung und »Gefolgschaft« eher zusammen – bis in die letzten Kriegswochen.