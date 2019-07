Demokraten des Tages: AfD und Plasberg

Horst Galuschka/dpa Nein, das ist nicht das neue Werbegesicht der »Du bist Deutschland«-Kampagne, sondern der AfD-Politiker Uwe Junge im Kölner ARD-Studio (1.7.2019)

Manche Entscheidungen fallen schwer. Was ist schlimmer: Der AfD-Politiker, der mit Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Schnäuzer seine Gesinnung zur Schau trägt, oder der öffentlich-rechtliche Fernsehsender, der ihm den roten Teppich ausrollt? Am Montag abend war es jedenfalls wieder soweit: In der ARD-Sendung »Hart aber fair« präsentierte Moderator Frank Plasberg seinen Zuschauern den AfD-Fraktionsvorsitzenden im rheinland-pfälzischen Landtag, Uwe Junge. Das Thema: »Aus Worten werden Schüsse: Wie gefährlich ist rechter Hass?«

Immerhin, die Frage muss man stellen. Nicht erst seit dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Aber die Art und Weise, wie der Journalistendarsteller Plasberg den AfD-Politiker mit Samthandschuhen anfasst, sich behutsam nach seinen »Gefühlen« erkundigt und ihn rechte Gewalt relativieren lässt, bringt einen zum Würgen. Wohlfeil spricht Junge von seiner Bestürzung, um dann festzustellen: Es sei doch egal, ob nun ein »Rechtsextremist« oder ein »Linksextremist« Lübcke erschossen habe. Gewalt betreffe »alle«. Wer sich engagiere, »für was auch immer«, der müsse mit Anfeindungen rechnen – so die schwer verdauliche Extremismustheorie aus dem Munde eines AfD-Funktionärs.

Was soll man aus diesen 75 Minuten lernen, in denen sich vier Gäste und ein Moderator in einem Zwiegespräch mit einem AfD-Vertreter befinden? Schon Wiglaf Droste wusste, dass Nazis einem nichts zu sagen haben, weil man schon lange weiß, was sie wollen. Solche Sendungen dienen allein der Selbstvergewisserung des Ersten Deutschen Fernsehens, wie tolerant man gegenüber den Rechten auftritt. Voll demokratisch und so. Paul von Hindenburg, an dem sich Oberstleutnant a. D. Junge mit seiner Barttracht zu orientieren scheint, hat im Januar 1933 gezeigt, was in der bürgerlichen Demokratie möglich ist. Was Plasberg ihn wohl damals gefragt hätte …