»Keine zweite Stadt ist so gewachsen und geschrumpft«

Arno Burgi/dpa Fotografien unter anderem von Ernst Neufert (untere Reihe links) und Wilhelm Wagenfeld (2. Reihe von unten links) hängen in Fenstern des denkmalgeschützten Neufert-Baus in Weißwasser (14.8.2015)

Beim Theaterparcours »Modellfall Weißwasser« sind 190 Künstler aufgetreten: Chöre, Vereine, Musik- und Theaterensembles aus der Region, aber auch Profis wie die Popmusikerin Bernadette La Hengst. Die vierte Aufführung am vergangenen Wochenende war bereits die letzte. Was wird in der Stadt in der Oberlausitz davon bleiben?

Wir arbeiten seit einem Jahr in Weißwasser. In dieser Zeit haben wir verschiedene kleinere Veranstaltungen organisiert und zentrale Orte, die seit Jahren nicht zugänglich waren, wieder erschlossen. In den dortigen Vereinen, die in erster Linie um Mittel konkurrierten, hat sich nach und nach ein gemeinsames Interesse und so etwas wie Solidarität entwickelt. Kunst und Kultur sind hier seit den 1990er Jahren weggebrochen, es gibt oft kein Verständnis mehr für ihren Wert. Die Gesellschaft fällt auseinander, das ist hier in vollem Gange.

In dem Stück wurde an einer stillgelegten Produktionsstrecke der Taylorismus erläutert, dann mussten die Besucher Glaskolben zerschlagen, oft gegen ihren Willen. Warum?

Diese Glaskolben haben wir auf Paletten in der stillgelegten Glasfabrik entdeckt. Sie haben in der kapitalistischen Logik einen Negativwert, der sich aus den Kosten ihrer Zerstörung ergibt. Also bleiben sie stehen, solange die Lagerkosten niedriger sind als ihre Entsorgung. Für ältere Weißwasseranerinnen, die in der Glasindustrie gearbeitet haben, sind jene Ent- und Umwertungsprozesse immer noch sehr schmerzhaft. Wie die Treuhand da vorging, diese Erfahrungen von Ohnmacht und Betrug – das ist bei ihnen bis heute sehr präsent und geht oft einher mit sentimentaler Verklärung der Zeit der Industriearbeit.

Seit dem Ende der DDR ist die Einwohnerzahl Weißwassers auf weniger als die Hälfte gesunken. Es geht im Stück auch um den architektonischen Niedergang heute: Zersiedlung, Einkaufszentren, Townhouses. Ist Weißwasser da auch ein Modellfall?

Keine zweite deutsche Stadt ist so gewachsen und dann so geschrumpft. Es gibt kein historisches Zentrum. Nach 1989 ist die Funktionalität der DDR-Planungen zum Teil in absurder Weise durch Überbauung außer Kraft gesetzt worden. Alles ist heute auf Autos ausgelegt. Verstreute Parkplatzflächen für Billigmärkte sind die letzten öffentlichen Orte. Die Stadt versucht seit einigen Jahren gegenzusteuern. Aber Rückzahlungen an Vattenfall, die sie leisten muss, machen den Handlungsspielraum sehr eng (der Konzern erhält wegen Gewinneinbrüchen bzw. -abschreibungen Gewerbesteuervorauszahlungen in Millionenhöhe zurück – mit Zinsen, jW).

Die zentralen Figuren des Stücks sind zwei Bauhaus-Vertreter, die in Weißwasser gewirkt haben: Ernst Neufert und Wilhelm Wagenfeld. Inwiefern waren das Gegenspieler?

Wagenfeld wurde 1935 bei den Vereinigten Lausitzer Glaswerken, kurz VLG, künstlerischer Leiter der damals größten Glasproduktion Europas. Auf Augenhöhe mit den Vorständen versuchte er, seine Ideen von demokratischem Design, nachhaltigem Gebrauch und Schönheit für alle durchzusetzen. Weil er sich weigerte, Aufträge für die SS zu übernehmen, galt er den Nazis als schädlich. Von den VLG wurde er aber geschützt, bis er 1944 an die Ostfront geschickt wurde.

Auf der anderen Seite fand Neuferts Mission von einer Vereinheitlichung der Maße für den Bau bei Albert Speer große Zustimmung. Als Reichsbeauftragter für Baunormung konnte Neufert Normierungen per Verordnungen für ganz Deutschland durchdrücken. Da ging es auch um Barackenbauten, deren Maße auch für KZ-Bauten übernommen wurden.

Es gibt in Weißwasser etwa 30 Prozent AfD-Wähler. Hat sich das bei der Produktion bemerkbar gemacht?

Beim Stadtratswahlkampf im Mai gab es eine Desinformationskampagne der AfD gegen »Filz und Steuerverschwendung«, die auch auf uns zielte. Wir wurden in Rundmails als »Lügner« oder »Geschäftemacher« denunziert. Einige Eltern haben ihren Kindern daraufhin verboten, weiter mitzumachen. Wir sind dadurch aber enger zusammengerückt und hatten letztlich mehr Unterstützer in der Stadt.