Protest gegen Handelsabkommen

Nacho Doce/REUTERS Regenwaldabholzung in Brasilien (Itaituba, Brasilien, 2.8.2017)

Gegen das Handelsabkommen zwischen der EU und dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur regt sich Protest. Bereits im April wiesen mehr als 600 Wissenschaftler aus Europa und zwei brasilianische Zusammenschlüsse, die gemeinsam mehr als 300 Organisationen Indigener vertreten, in einem offenen Brief an die EU darauf hin, dass das Wachstum der brasilianischen Agrarindustrie mit der stetigen Abholzung des tropischen Regenwaldes verbunden ist. Umweltvereinigungen kritisieren das schon lange. Mit dem Wald geht nicht nur wertvolle Biodiversität verloren. Er ist auch für den Klimaschutz unentbehrlich – und zwar auf globaler wie auf nationaler Ebene. Für Brasilien drohen durch weitere Rodungen Klimaveränderungen, die etwa in Dürrekatastrophen münden könnten. Das Abkommen mit der EU wird jedoch die landwirtschaftliche Produktion in Brasilien weiter anheizen und damit bei den gegenwärtigen Praktiken der brasilianischen Agrarkonzerne auch die Entwaldung vorantreiben.

Lia Polotzek, Handelsexpertin beim Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND), sprach im Juni gegenüber dem Deutschlandfunk von einem »Freifahrtschein für die Abholzung des Regenwaldes«, den die EU dem brasilianischen Präsidenten, Jair Bolsonaro, erteile. Dies gilt umso mehr, da Bolsonaro eine große Nähe zum brasilianischen Agrobusiness pflegt. Mit Tereza Cristina machte er eine Agrarlobbyistin zur Landwirtschaftsministerin und übertrug ihr zudem die Zuständigkeit für indigene Wohngebiete. Bereits im März berichtete Greenpeace Brasil, die Abholzung im Amazonasgebiet habe im Januar, Bolsonaros erstem Monat im Amt, im Vergleich zum Vorjahresmonat um über die Hälfte zugenommen.

Der verstärkte Zugriff auf die Wälder ist offenkundig mit steigender Gewalt verbunden: Im April berichteten Aktivisten, in Regionen, in denen immer mehr abgeholzt werde, seien innerhalb von nur zwölf Tagen drei Massaker verübt worden. Auch die Übergriffe auf Wohngebiete von Indigenen nehmen zu. Mitte Juni forderten mehr als 340 Nichtregierungsorganisationen aus zahlreichen Staaten – von der Menschenrechtsorganisation FIAN über Greenpeace bis zu ATTAC – die EU auf, im Zusammenhang mit dem Abkommen »mögliche Menschenrechtsverletzungen zu überwachen und zu reagieren«. Zumindest »für die am stärksten gefährdeten Personen«, darunter Indigene und Umweltschützer, solle sie »direkte und rasche Unterstützung leisten«. Davon ist bisher jedoch nichts zu sehen.