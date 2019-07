Yves Herman/REUTERS Ungeahnte Furore: Das englische Team in Aktion – hier Torfrau Karen Bardsley gegen Norwegen

Gibt es auch mal was Positives aus Old England zu berichten? Ja. Nein, kein zweites Referendum, und Boris Johnson und Nigel Farage sind nicht nach Panama geflüchtet. Aber nach dem verdienten Ausscheiden der deutschen Fußballmannschaft gegen Schweden bei der Frauen-WM in Frankreich hat meine bikulturelle Familie ein zweites As in der Hand. Es ist das englische Frauenteam, das im Mutterland des Fußballs für ungeahnte Furore sorgt, oder wie es ein englischer Freund mit britischem Understatement ausdrückt: »Sie machen einen guten Job.«

Beim Viertelfinalspiel der »Lionesses« gegen Norwegen saßen immerhin 7,6 Millionen Fernsehzuschauerinnen auf wohl zumeist geblümten Sofas vor der heimischen Glotze. BBC-Primetime, den Gin Tonic in der einen, die Fernbedienung in der anderen Hand; Dad durfte daneben sitzen. Dazu kamen die Fans vor den Flachbildschirmen in den noch teurer gewordenen Pubs, wo die Stühle bekanntlich hart sind und das Bier lauwarm. Nicht eingerechnet die eingeschalteten Tablets und Smartphones im Nirgendwo der digitalen Generation. Natürlich wimmelte es auch im nur einen Katzensprung von der englischen Küste entfernten Stadion von Le Havre vor Löwinnen und Löwen, die ihr Team ganz analog anfeuerten. Selbst David Beckham saß mit Töchterchen auf der Haupttribüne: Bend it like Beckham!

Zum Sitzenbleiben war das Match jedenfalls nicht gemacht. Dreimal schwappten die Gläser über bzw. hakte das Wifi oder klatschten sich Väter und Töchter ab. Protagonistinnen waren Jill Scott (32), Ellen White (30) und Lucy Bronze (27), alle im besten Alter. Kulturell bedingt wurde noch ein Elfmeter verschossen. Alle drei Torschützinnen jedoch sind absolute Leistungsträgerinnen ihres Teams. Über Außenverteidigerin Bronze gerät Coach Phil Neville sogar ins Schwärmen. Sie sei der beste Fußballer der Welt – ich hielt kurz den Atem an (im Englischen gibt es da kein feminines Nomen) – und verdiene den Ballon d’Or.

Neville kommt aus einer sportverrückten Familie. Mit seinem älteren Bruder Gary spielte er bei Manchester United. Zu Zwillingsschwester Tracey, selbst Coach eines Netball­teams, hat er ein enges Verhältnis. Seit Januar 2018 ist er Übungsleiter der Three Lionesses. Den Job bekam der bisher eher als Kotrainer Erfahrene nicht zuletzt wegen seiner Schwester, durch die er einen natürlichen Bezug zu Athletinnen hat. Und pusht das Team, was das Zeug hält. Immerhin habe man dieses Jahr in den USA den She-Believes-Cup gewonnen, gegen die übermächtigen US-Frauen gab es ein 2:2. Jetzt wollen seine Schützlinge und er im Halbfinale gern noch einen draufsetzen. Nur der Sieg zähle.

Es braucht elf Löwinnenherzen, um die seit Jahren beste Mannschaft der Welt (und US-Nationalspielerin Ali Krieger zufolge auch die zweitbeste) zu schlagen. Die Japanerinnen haben es im Finale 2011 vorgemacht. Lyon, die kulinarische Hauptstadt Frankreichs, erwartet heute abend hoffentlich ein fußballerischer Augenschmaus. Die Einschaltquoten in UK werden am Anschlag sein.