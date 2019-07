Deutsche Bank setzt auf Stellenabbau

Kai Pfaffenbach//REUTERS Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing während der jährlichen Aktionärshauptversammlung (Frankfurt am Main, 23.5.2019)

Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing hat »harte Einschnitte« angekündigt, die er bald wahrmachen könnte. Bis zu 20.000 Jobs sind Medienberichten zufolge bei Deutschlands größtem Geldhaus in Gefahr. Mehr als jede fünfte der zuletzt knapp 91.500 Vollzeitstellen würde damit gestrichen. Treffen dürfte es vor allem das seit zwei Quartalen verlustreiche Investmentbanking.

Schon in dieser Woche könnte es zu einer entsprechenden Ankündigung kommen, hieß es in Berichten des Wall Street Journal und der Nachrichtenagentur Bloomberg. Sprecher der Deutschen Bank wollten sich zu den von Insidern gestreuten Informationen nicht äußern.

Offiziell entschieden ist noch nichts. Doch allein die Erwartung, dass der tiefgreifende Konzernumbau unmittelbar bevorsteht, gab dem Dax-Konzern am Montag an der Börse Aufwind. Die Aktie sprang zeitweise über die Sieben-Euro-Marke und zählte am Mittag mit knapp 6,88 Euro zu den Gewinnern im Leitindex Dax.

Klarheit gibt es bereits über weitere Einschnitte im Zuge der Postbank-Integration: In der vergangenen Woche war die Neuaufstellung der Zentrale der DB Privat- und Firmenkundenbank mit Standorten in Frankfurt und Bonn vereinbart worden. Dort werden bis Ende 2020 rund 750 Vollzeitstellen gestrichen. Verhandelt wird derzeit über die Zusammenlegung des Bereichs Operations, zu dem Kontoservice und Kreditabwicklung gehören. Im Gespräch ist dort die mögliche Streichung von 1.200 Vollzeitstellen.

Privatkundenvorstand Frank Strauß hatte am Freitag im Gespräch mit der Deutschen Presseagentur klargestellt, dass der Umbau nicht beendet ist: »Wir werden kontinuierlich über die nächsten Jahre weiter abbauen.« Seit Anfang 2017 bis zum Ende des erstens Quartals 2019 wurden in dem Segment 5.500 Vollzeitstellen gestrichen. Im Frühjahr 2017 hatte sich die Deutsche Bank entschieden, die Postbank doch nicht zu verkaufen, sondern in ihr Privat- und Firmenkundengeschäft einzugliedern.

Weitaus härter wird es aller Voraussicht nach die Unternehmens- und Investmentbank treffen, in der es Ende März dieses Jahres insgesamt 38.300 Vollzeitstellen gab. Der ehemalige Privatkundenchef Sewing hatte bei der diesjährigen Hauptversammlung keinen Zweifel daran gelassen, dass er den Bereich zusammenkürzen will. »Wir haben immer noch zu hohe Kosten, die wir nicht direkt einer Leistung für unsere Kunden zuordnen können«, sagte Sewing im Mai.

Mit dem Investmentbanking machte die Deutsche Bank vor der Finanzkrise Milliardengewinne. Prozesse und Strafzahlungen haben ihre Wurzeln in dem Geschäftsbereich. Nach Sewings Vorstellung soll die Investmentbank künftig nur noch solche Geschäfte machen, die mindestens entweder ausreichend profitabel oder als Dienstleistung für andere Geschäftsbereiche wichtig sind.

Als positive Beispiele nannte Sewing bei der Hauptversammlung die Beratung von Unternehmenskunden, die Ausgabe von Wertpapieren, die Währungsplattform, den Handel mit Unternehmensanleihen sowie die gewerbliche Immobilienfinanzierung in den USA. Bei anderen Bereichen werde das Management »sehr genau analysieren und dabei künftig genauso diszipliniert und kompromisslos sein wie beim Thema Kosten«, versprach der seit April 2018 amtierende Konzernchef den Anteilseignern. (dpa/jW)