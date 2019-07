Guter Jahrgang

Die österreichische Autorin Birgit Birnbacher hat den 43. Wettbewerb um den Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen. Die 33jährige, die in Salzburg lebt, erhielt die mit 25.000 Euro dotierte Ehrung am Sonntag in Klagenfurt für ihren Text »Der Schrank«. In der Erzählung geht es um eine soziologische Studie und das plötzliche Erscheinen eines Schrankes. Ohne Winke mit dem Zaunpfahl erzähle der Text vom Lebenskampf einer 36jährigen aus dem Prekariat, so Laudator Stefan Gmünder. Die in zynischem Ton gehaltene Geschichte sei »eine Mikrostudie der Lebensverhältnisse«. Die übrigen Preise gingen an Leander Fischer (Deutschlandfunk-Preis), Julia Jost (Kelag-Preis), Yannic Han Biao Federer (3sat-Preis) und Ronya Othmann (Publikumspreis). Der Juryvorsitzende Hubert Winkels erklärte, heuer hätte es einen »guten Jahrgang« gegeben. (dpa/jW)