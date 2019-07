Neonaziangriff auf Linke in Leipzig-Mockau

Pressemitteilung des Bundestagsabgeordneten Sören Pellmann (Die Linke) zu einem Angriff von mutmaßlichen Neonazis auf Linke in Leipzig-Mockau am Freitag:

Am späten Freitag abend des 28. Juni 2019, gegen 23 Uhr, kam es zu einem massiven Angriff auf Mitglieder der Partei Die Linke, mutmaßlich durch Neonazis. Gegen 23 Uhr befanden sich zwei Genossen und eine Genossin im Stadtteil Mockau-Nord, in Höhe des Mockau-Centers, um dort Veranstaltungsplakate der Bundestagsfraktion Die Linke für die Veranstaltung mit Sahra Wagenknecht abzunehmen. Dort wurden Sie von einer Gruppe von 10 bis 15 jungen Erwachsenen angesprochen und zunächst bedroht. Unter Androhung von Gewalt wurde die Herausgabe der Handys verlangt. Diese Forderung wurde durch körperliche Gewalt verstärkt. So kam es zu Schlägen und Tritten gegen die beiden Genossen. Nur eine Flucht ins Auto konnte Schlimmeres verhindern.

Da sich aus einem anderen Grunde einige Polizeistreifen in Mockau befanden, waren diese innerhalb sehr kurzer Zeit am Tatort. Durch die Täterbeschreibungen wurde noch ein mutmaßlicher Täter durch die Polizei festgestellt. Den drei Geschädigten geht es den Umständen entsprechend. Neben den Verletzungen wiegt vor allem der Umstand schwer, dass es sich offenbar um eine gezielte bzw. koordiniert abgelaufene Tat handelt. Zumal bis in die frühen Morgenstunden immer wieder der rechten Szene zuzuordnende Personen den Bereich »besuchten«. Die Linke wird sich auch von solchen massiven Bedrohungen, Einschüchterungen und Straftaten in ihrem Engagement für ein solidarisches und soziales Leipzig, nicht abbringen lassen. Auch in unserem Kampf gegen Neofaschismus und Rassismus werden wir weiter wirken.

»Fridays for Future« Köln protestierte am Samstag gegen gewalttätige Übergriffe der französischen Polizei gegen eine Demonstration in Paris:

Am Samstag demonstrierte Fridays for Future Köln mit 300 Leuten durch die Kölner Innenstadt. Grund für die spontane Aktion waren die gewalttätigen Übergriffe von französischen Polizeibeamten gegenüber den Teilnehmern der »Occupation Internationale pour le Climat à Paris«. Diese waren brutal mit Pfefferspray, Tränengas und Schlägen angegriffen worden.

Eine Klimaaktivistin, welche an den Protesten in Paris teilnahm, kommentierte die Ereignisse mit den Worten »Am heißesten Tag aller Zeiten werden diejenigen, die sich für Klimagerechtigkeit einsetzen, gewaltsam unterdrückt. Das ist vollkommen unverhältnismäßig. Ist das etwa die Demokratie, in der wir leben wollen?«

Die Route der Kölner Demonstration führte auch zum »Institut françai se«. Hier wurde eine kurze Zwischenkundgebung abgehalten, um auf die Verantwortung des französischen Staates für die Gewalt durch seine Beamten hinzuweisen. Die Demonstration stieß auf große Zustimmung seitens der anwesenden Passanten.

Pressesprecherin Luzie Stift sagte dazu: »Wir sind eine gemeinsame, internationale Klimagerechtigkeitsbewegung. Wir stehen in Solidarität mit den Klimaprotesten in Paris und lassen uns durch Polizeigewalt nicht einschüchtern. Repression gegen einige Klimaaktivisten ist Repression gegen uns alle. Durch diese wird unsere Bewegung größer und nicht kleiner.«