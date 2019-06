Alle schwer beeindruckt

Cristian Cristel/XinHua/dpa Hat derzeit gut lachen: Rumäniens Staatspräsident Klaus Johannis in Bukarest (26.5.2019)

Die Sorge war groß, dass Rumänien sich blamieren könnte. »Wird der rumänische EU-Vorsitz zu einem Desaster für Europa?« fragte beispielsweise die Tageszeitung Welt Ende Dezember in ihrer Onlineausgabe. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker meinte damals in einem Interview mit derselben Zeitung, er habe Zweifel, »dass die Regierung in Bukarest in vollem Umfang begriffen hat, was es bedeutet, den Vorsitz über die EU-Länder zu führen«. Und Rumäniens liberalkonservativer Präsident Klaus Johannis, der sich in einem ewigen Streit mit der sozialdemokratischen Regierung befindet, sagte gerade heraus, das Land sei der Aufgabe nicht gewachsen.

Zum Ende der Ratspräsidentschaft schien das vergessen. Johannis verkündete auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Juncker und dem polnischen Europaratspräsidenten Donald Tusk am 21. Juni in Brüssel, die letzten sechs Monate seien ein voller Erfolg gewesen. »Zum Beginn unseres Mandats haben viele damit gerechnet, dass wir nur Mittelmaß sein werden. (…) Die rumänische Ratspräsidentschaft hat 90 Dossiers abgeschlossen, (…) das zeigt nicht nur unsere angestrengte Arbeit, sondern auch die Qualität unserer Arbeit, weil wir ein Partner mit guten Verhandlungsfähigkeiten sind.«, so Johannis laut der rumänischen Nachrichtenagentur Agerpres.

Kommissionspräsident Juncker sagte, er sei »beeindruckt von den Ergebnissen«. Er habe »große Erwartungen« gehabt und sei »nicht enttäuscht« worden. Auch Tusk wiederholte, er sei »beeindruckt« gewesen. Er lobte vor allem den Sondergipfel in Sibiu am 9. Mai vor den EU-Parlamentswahlen, auch wenn damals nicht mehr als eine dürftige Erklärung mit den üblichen, unverbindlichen Floskeln herausgekommen war. Vielleicht lässt sich so dann auch Tusks folgender Satz auf der Pressekonferenz verstehen: »Wir haben uns eine riesige Gemäldesammlung angeschaut, und ich hatte das Gefühl, dass wir mittels Kultur und Gastfreundschaft in das Herz Europas gelangt sind. Manchmal sind diese Dinge wichtiger, als Verfahren der Union.«

Einer der Gründe für die gute Stimmung dürfte sein, dass Rumänien sich dem Druck der EU gebeugt hat – ein Strafverfahren nach Artikel 7 stand im Raum – und eine geplante Justizreform fallengelassen hat. Diese sah unter anderem vor, Verjährungsfristen für mehrere Delikte zu verkürzen. Kritiker sahen darin den Versuch des früheren Vorsitzenden der Sozialdemokraten, Liviu Dragnea, sich Straffreiheit zu sichern.

Dragnea sitzt seit Ende Mai im Gefängnis. Am Samstag wurde Ministerpräsidentin Viorica Dancila auf einem Parteitag zu seiner Nachfolgerin gewählt. Bereits am 19. Juni hatte Agerpres gemeldet, dass die EU-Kommissarin für Justiz, Verbraucherschutz und Gleichstellung Vera Jourova in Bukarest bestätigt hatte, dass es kein Verfahren nach Artikel 7 gegen das Land geben werde. »Die rumänische Seite hat sich verpflichtet, auf den Weg der von uns empfohlenen Reformen zurückzukehren (…)«, so Jourova.