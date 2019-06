Rente: Mehr freiwillige Beitragszahler

Berlin. Immer mehr Menschen zahlen freiwillig zusätzliche Beiträge an die gesetzliche Rentenversicherung, um im Alter eine höhere Rente zu bekommen oder ohne Abschläge vorzeitig in Rente gehen zu können. Das berichteten die Zeitungen der Funke-Mediengruppe am Donnerstag unter Berufung auf Zahlen der Deutschen Rentenversicherung Bund. Flossen im Jahr 2015 noch 24 Millionen Euro freiwillige Beitragszahlungen in die Kassen der Rentenversicherung Bund, waren es dem Bericht zufolge 2018 bereits 207 Millionen Euro. Grund ist eine Gesetzesänderung: Seit Juli 2017 können Versicherte bereits ab dem 50. Lebensjahr solche freiwilligen Zahlungen leisten und nicht erst – wie zuvor – ab dem 55. Lebensjahr. (dpa/jW)