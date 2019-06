Václav Sadílek/ZDF/arte Margarete Oelkers (Nadja Uhl, r.) schneidert für Frau Ahrens (Katja Flint, l.): »Ich werde nicht schweigen«

Ich werde nicht schweigen

Kein Land will für seine Helden zahlen, wenn sie tot sind. Norddeutschland 1948: Die junge Kriegswitwe Margarete Oelkers bringt sich und ihre beiden Söhne als Modellschneiderin mehr schlecht als recht durch. Die ihr zustehende Kriegswitwenrente erhält sie nicht, weil ihr eine Bestätigung über die Beschäftigung ihres Mannes beim Gesundheitsamt verweigert wird. Als sie deshalb auf dem Fürsorgeamt die Kontrolle verliert, wird sie von Dr. Ahrens, dem ehemaligen Vorgesetzten ihres Mannes, mit der Diagnose Schizophrenie in die Heil- und Pflegeanstalt in Wehnen eingewiesen. Die beiden Kinder kommen zu Margaretes Schwester aufs Land. Ein ganzes Jahr verbringt Margarete in der Anstalt und wird dort gequält. Nach ihrer Entlassung wird sie unter die Vormundschaft eines Nachbarn mit brauner Vergangenheit gestellt. Traumatisiert kehrt Margarete in ihre alte Wohnung zurück und kämpft um ihre Rehabilitierung und das Sorgerecht für ihre Kinder. Macht sie gut – und Nadja Uhl spielt das auch gut. Regie: Esther Gronenbom. D 2017.

Arte, 20.15 Uhr

Monitor: Berichte zur Zeit

Am Universitätsklinikum des Saarlandes wurden offenbar jahrelang Kinder durch einen Assistenzarzt sexuell missbraucht. 2014 zeigte die Klinik den Arzt an und übermittelte der Staatsanwaltschaft sensible Patientenakten. Trotzdem wurden die Eltern der Kinder damals nicht informiert – weder von der Klinik, noch von der Staatsanwaltschaft. Neben weiteren Themen geht es um den rechtsterroristisch motivierten Mord an dem CDU-Politiker Walter Lübcke.

Das Erste, 21.45 Uhr

Carolin Kebekus: Pussyterror TV

Folge fünf von acht schon – hoppla, haben wir da was übersehen? Vielleicht. Kebekus hat was. »Ich musste wohl dann mal kurz auf den Tisch scheißen«, sagte sie kürzlich in einem Interview zum Thema gebotene weibliche Drastik in den Medien.

Das Erste, 22.45 Uhr

Der Kreis

»RBB queer« heißt die Reihe, in der dieser Film läuft. Zürich 1958: Der schüchterne Lehrer Ernst Ostertag wird Mitglied der Schweizer Schwulenorganisation »Der Kreis«. Dort lernt er den Travestiestar Röbi Rapp kennen und lieben. Ernst muss diese Beziehung jedoch geheimhalten, will er eine Festanstellung als Lehrer antreten. Als in Zürich zwei Morde im Schwulenmilieu geschehen, wird das Klima den Homosexuellen gegenüber in der Stadt rauer. CH 2014.

RBB, 23.25 Uhr