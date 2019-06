jW

Freundschaft und Solidarität

Zu jW vom 5.6.: »Totstellen fürs Klima«

In den Nachrichten häufen sich Berichte von Naturkatastrophen, Inseln werden überflutet, Hausdächer von Stürmen weggefegt, Menschen ertrinken. Dort gibt es Wolkenbrüche, anderswo verdorrte Felder, Waldbrände. Will sich die Natur endlich rächen für all die rücksichtslosen Verbrechen an ihr? Alles, aber auch wirklich alles, was Geld bringt, wird in Angriff genommen. Auch der Frieden wird mit Füßen getreten. Durch Kriegsvorbereitungen und Manöver wird die Luft zusätzlich verpestet. Mein Wunsch ist immer wieder: Frieden für alle Menschen in der Welt, Völkerfreundschaft und Solidarität sollen immer Vorrang haben.

Elisabeth Monsig, 95 Jahre, per E-Mail

Herrschaftskonforme Rationalität

Zu jW vom 18.6.: »Hohn bei Hofe«

Arnold Schölzels Ausführungen zu einem Sozialwissenschaftler der sogenannten Kritischen Theorie, die einen Großteil der gesellschaftskritischen Verve der 68er-, der Friedens-, Anti-Atom-, aber auch der sozialkritischen Bewegung der 70er bis 90er Jahre absorbiert und in eine systemaffirmative Richtung gelenkt hat, sind vom eigenen Erleben her nur zu unterstreichen. Auch sein Fazit, die Koinzidenz der Überlebtheit von SPD und Kritischer Theorie in einer Zeit, in der die beschworenen bösen Geister des Kapitalismus sich zu neuen Höhenflügen anschicken, ist treffend. Interessant wäre die Parallele zu Frankreich, wo die Linke einen anderen Totengräber hatte, nämlich den Strukturalismus von Michel Foucault und anderen »Theoretikern der Différence«. (…)

Wenn Habermas sich nun dem »Glauben und seinem Verhältnis zum Wissen« zuwendet, dann wendet er sich damit nur der großen Lücke zu, die Aristoteles bei der Begründung der »Rationalität« hinterlassen hatte: Denn so überzeugend Habermas’ »Funktionskreise des instrumentellen und kommunikativen Handelns« als Realisationen moderner Kultur auch klangen, so sehr waren sie doch ob der unbeabsichtigten Neben- und Langfristfolgen der Handlungen auf den Persilschein angewiesen, den Aristoteles seiner Rationalität mit auf den Weg gegeben hatte: Es ist die göttliche Wohlordnung der Welt, die zunächst die menschlichen Zwecke adelt, die auf der Basis des Wissens über diese Ordnungen vom Menschen als oberstem Geschöpf angestrebt werden. Dann aber, wenn die Handlungen in der Verfolgung der guten Zwecke z. B. vielen anderen Menschen schaden, die Natur zerstören oder gar Weltkriege auslösen, dann ist es wiederum die gleiche göttliche Wohlordnung, die die rationalen Macher glauben lässt, dass schon alles gutgehen wird, weil alles, was getan wird, vernünftig ist!

Auch wenn es wirklich kaum zu glauben ist: Nicht nur die Politik, sondern auch die moderne Wissenschaft vertraut (…) voll auf den Glauben, dass aufgrund der göttlichen Wohlordnung der Dinge schon alles gutgehen wird. »Not lehrt beten« trifft es genau, aber es ist dies bei Habermas bereits die seinen Theorien immanente, logische Konsequenz einer herrschaftskonformen Rationalität, die Neben- und Langfristwirkungen »zweckgerichteten« Handelns seit 2.300 Jahren ignoriert, die wir alle aber teilen!

Hans Wöcherl, per E-Mail

Kauft mal ’ne Tüte Hatscheks!

Zu jW vom 21.6.: »Der Oligarch und die ­Nostalgie«

Im Zeitalter der modernen elektronischen Datenverarbeitung (EDV) sollte es doch, wie im Zeitalter des Bleisatzes auch, möglich sein, den Namen des Slowaken Andrej Babiš, derzeit Ministerpräsident der Tschechischen Republik, richtig zu schreiben. Sonst kommt solcher Unfug raus wie »Babis’ Medienportfolio«. Der Apostroph ersetzt ein ohne Knoten in der Zunge nicht sprechbares, also wegzulassendes Genitiv-s. Also Marx’ Kapital oder Ringelnatz’ Gedichte. Deutsche oder verdeutschte Namen mit Trigraph, Tetragraph oder Pentagraph am Ende verbieten natürlich das Weglassen des Genitiv-s, da es sehr wohl auszusprechen ist: Wilhelm Buschs Werk (das Werk des Wilhelm Busch), Pietschs Trinkverhalten (der Pietsch pietscht wohl gerne mal einen zuviel), Kratzschs Drogerie (die ehemalige Drogerie Kratzsch am Chemnitzer Markt). Und genauso ist das Genitiv-s innerhalb deutscher Texte bei originalsprachlich verwendeten Eigennamen mit auszusprechen und daher schriftlich nicht durch den Apostroph zu ersetzen, also: Babišs (Babischs) Politik, Benešs (Beneschs) Dekrete, Jaroslav Rudišs (Rudischs) Roman. Und hier kommt man ohne den Háček (Hatschek) nicht aus, sonst stünden irreführend zwei »s« am Wortende, von denen das erste aber gar kein »s« ist. Während die Sorben völlig schmerzfrei eine sorbische und eine deutsche Version ihres Namens verwenden (Arnošt Muka gleich Ernst Mucke, Marja Grólmusec gleich Maria Grollmuß), wird man sich mit der Verdeutschung tschechischer oder slowakischer Eigennamen vornehm zurückhalten. Dann sollte man diese Namen aber auch nicht durch Weglassen der Háčeks verhunzen (und in Fortsetzung dessen zwangsläufig grammatischen Unfug verursachen).

Anmerkung jW: Die Háčeks und verwandte diakritische Zeichen befinden sich leider nur zum Teil in unserem Schriftsatz. Daher haben wir uns entschlossen, sie komplett wegzulassen.

Geldsäcke im Schlüpfer

Zu jW vom 25.6.: »Zukünftig Enteignete des Tages: Quandts«

Der letzte Satz: »Irgendwann kommen wir. Und dann nehmen wir euch alles weg«, verdreht den richtigen Inhalt des Artikels in sein Gegenteil. Ich weiß zwar, wie der Autor es meint, aber der politische Gegner nimmt solche Formulierungen als Beweis, dass die Linken eine Gefahr darstellen, denn sie nehmen jedem alles einfach weg! Wir nehmen ihnen aber nur das weg, was ihnen nicht gehört, weil sie es dem arbeitenden Volk weggenommen haben und nach wie vor wegnehmen! Natürlich kann es sein, dass dann manch einer von den Geldsäcken nur noch im Schlüpfer dasteht. Aber zum Glück gibt es ja noch die Ausgabestellen für Bedürftige!

Siegfried Kotowski, per E-Mail