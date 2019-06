Brauner Morast

PM Cheung/RubyImages Neonazis beim »Tag der deutschen Zukunft« in Dortmund (April 2018)

Nach dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) Anfang Juni betonten viele etablierte Politiker wieder einmal, sie wollten die braune Szene verstärkt in den Blick nehmen. Als glaubwürdig kann dies kaum gelten, da das bereits nach Bekanntwerden des »Nationalsozialistischen Untergrunds« (NSU) Ende 2011 zugesagt wurde. Passiert ist seitdem nichts. Vielmehr bestehen in manchen Bundesländern seit Jahren faschistische Biotope, in denen die Rechten fast ungestört machen können, was sie wollen. Eines davon ist die Stadt Dortmund. Die Ruhrgebietsmetropole gilt seit mehr als 20 Jahren als Hochburg von Neonazis. Manche, die schon in den 1980er Jahren dort in ihr Unwesen trieben, sind auch heute noch aktiv. So etwa der Mitbegründer der BVB-Hooligantruppe »Borussenfront«, Siegfried Borchardt, vielerorts auch als »SS-Siggi« berühmt-berüchtigt. Borchardt war bis zu deren Verbot 1995 Funktionär der »Freiheitlichen Deutschen Arbeiterpartei« (FAP) und trieb sich danach in der »Freien Kameradschaftszene« herum. Bei den letzten Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen konnte er 2014 als Spitzenkandidat der Splitterpartei »Die Rechte« ein Mandat für den Dortmunder Stadtrat gewinnen, das er aber nach wenigen Wochen an seine Gesinnungsgenossen weitergab, von denen einige wie er zuvor im »Nationalen Widerstand Dortmund« (NW DO) organisiert waren. Heute sind sie in der Partei »Die Rechte« aktiv und genießen den Schutz des Parteiengesetzes.

Aus dem Spektrum der Dortmunder Neonaziszene heraus wurden in der Vergangenheit mehrfach Morde verübt. So auch am 14. Juni 2000, als der Dortmunder Faschist Michael Berger die drei Polizeibeamten Matthias Larisch von Woitowitz, Yvonne Hachtkemper und Thomas Goretzky tötete und danach sich selbst. 2003 verübten militante Neonazis einen Anschlag auf die Ausstellung »Verbrechen der Wehrmacht«, die daraufhin kurzzeitig geschlossen werden musste. Am 28. März 2005 kam es zu einem weiteren Tötungsdelikt. So erstach der damals 17jährige Sven Kahlin, Mitglied der »Skinheadfront Dortmund-Dorstfeld«, den Punk Thomas Schulz, genannt »Schmuddel«. Kurz darauf tauchten im Dortmunder Stadtgebiet Plakate mit der Aufschrift »Wer der Bewegung im Weg steht, muss mit den Konsequenzen leben« auf. Hinzu kamen Aufkleber mit dem Spruch »Antifaschismus ist ein Ritt auf Messers Schneide«. Nachdem Kahlin 2005 wegen Totschlags zu sieben Jahren Jugendstrafe verurteilt worden war, wurde er 2010 aufgrund guter Sozialprognosen vorzeitig freigelassen. Ende November 2011 war er jedoch an einem brutalen Überfall auf zwei türkischstämmige Jugendliche beteiligt, die von insgesamt vier bis fünf Nazis auch noch mit Tritten und Schlägen malträtiert wurden, als sie am Boden lagen.

Am 4. April 2006 hatten Mitglieder des »Nationalsozialistischen Untergrunds« (NSU) den Dortmunder Kioskbesitzer Mehmet Kubasik erschossen. Nach all den rechten Gewaltverbrechen in Dortmund, die hier nur unvollständig genannt werden konnten, kam es bisher zu keinem spürbaren Umdenken der etablierten Politik, Polizei- und Justizbehörden in Dortmund. So konnte der braune Morast gedeihen, aus dem Mörder wie der von Walter Lübcke stammen.