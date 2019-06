Nachschlag: Teile und herrsche

REUTERS/Eric Gaillard Noch harmlos: Bengalisches Feuer bei landesweitem Streik gegen eine Rentenreform (Nizza, 19.10.2010)

Frankreichs Arbeiter sind für widerständige Arbeitskämpfe bekannt. Der Dokumentarfilm »Feuer und Flamme für unsere Fabrik« von Lech Kowalski nimmt sich der 277 Beschäftigten des Autozulieferers GM&S an, die nach mehreren durchlittenen Investorenwechseln von einem anderen Zulieferer übernommen werden sollen. Gewöhnliche Unternehmensstrategie bei solchen Vorhaben: Nur ein kleiner Teil der Belegschaft darf bleiben. Die Arbeiter von GM&S, die im Durchschnitt 30 Jahre Autoteile für die Groupe PSA – zweitgrößter Autobauer Europas – und Renault fertigten, lassen sich aber nicht entzweien. In den Monaten des Wartens kämpfen sie gemeinsam, installieren Barrikaden und eine selbstgebaute Bombe auf dem Werksgelände blockieren mit ihren Körpern Konzernzufahrten, um Verhandlungen zu erzwingen. Das Kapital aber will nicht und greift auf den öffentlich finanzierten Service der Polizei zurück. Teile und herrsche ist hier gescheitert: Der Kampf geht weiter. (si)