Razzia in Düsseldorfer AfD-Zentrale

Matthias Balk/dpa Hat es nicht in den NRW-Landtag, aber ins EU-Parlament geschafft: AfD-Politiker Guido Reil (Osterhofen, 6.3.2019)

Die Zentrale des AfD-Landesverbandes in Nordrhein-Westfalen ist wegen des Verdachts der illegalen Wahlkampfhilfe von Ermittlern durchsucht worden. Das hat die Essener Staatsanwaltschaft auf Anfrage der Deutschen Presseagentur am Dienstag bestätigt. Die Behörde führt ein Verfahren wegen einer Wahlkampfplakataktion zugunsten des AfD-Politikers Guido Reil. Der frühere SPD-Politiker und ehemalige Bergmann Reil war Ende Mai bei der EU-Wahl für die AfD ins Europäische Parlament gewählt worden.

Im Zusammenhang mit der Wahlkampfhilfe der Schweizer Werbeagentur Goal AG für Reil im Landtagswahlkampf 2017 hatte die Staatsanwaltschaft Essen bereits vor mehreren Monaten ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Es bestehe der Verdacht eines Verstoßes gegen das Parteiengesetz und wegen Untreue, hatte die Behörde damals mitgeteilt. Das Verfahren richtete sich damals gegen noch unbekannte Funktionsträger der Partei, die am Rechenschaftsbericht für 2017 beteiligt waren. Gegen Reil selbst war als Nutznießer der Plakataktion jedoch kein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

Die Goal AG wird vom deutschen Staatsbürger Alexander Segert, einem Freund von AfD-Chef Jörg Meuthen, geleitet. Von der Firma war die rund 90.000 Euro teure Werbekampagne geführt worden, mit der Meuthen 2016 in den baden-württembergischen Landtag einzog. Damals lautete die Behauptung, es handele sich in Wirklichkeit um bis zu zehn Einzelspenden, die zwischen 6.000 und 9.000 Euro umfassten. Das Unternehmen hatte 2017 Plakate und andere Werbemittel für Reils Landtagswahlkampf in Nordrhein-Westfalen hergestellt.

Die AfD hält dies nicht für eine illegale Parteispende und will notfalls gerichtlich gegen mögliche Strafzahlungen vorgehen. Die Bundestagsverwaltung geht dagegen von fragwürdigen Zuwendungen in Höhe von 44.500 Euro aus. Der Partei droht dadurch in der Spendenaffäre eine Strafzahlung von mehr als 100.000 Euro. Reil wurde 2017 nicht in den NRW-Landtag gewählt.

In der »Schweiz-Connection« getauften Parteispendenaffäre waren mit Reil, Meuthen und der Bundestagsfraktionsvorsitzenden Alice Weidel gleich drei AfD-Spitzenpolitiker in Erklärungsnot geraten. Die Partei hat sich dabei in ein unentwirrbares Knäuel von Widersprüchen und Lügen verstrickt (siehe jW vom 15. April). Wie Spiegel online am 13. März berichtete, hatte die Goal AG in der Vergangenheit die AfD in Landtagswahlkämpfen mit kaum von offizieller AfD-Werbung zu unterscheidenden Maßnahmen begleitet. Dies sei unter anderem durch »Inserate, Wahlplakate, Flyer und graphische Leistungen« geschehen. (dpa/AFP/jW)