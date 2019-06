ZDF/ORF/Junge Römer Im Film erklären Fake-News-Produzenten ihr Geschäft: »Die Weltherrschaft«

Die Frauen der Terrormiliz

Einen ganzen Abend widmet Arte dem islamistischen Terror à la IS: Nicht wenige Frauen haben sich aus freien Stücken der Organisation »Islamischer Staat« angeschlossen. Sie sind vollständig im System integriert: foltern mit und kämpfen aktiv an der Seite ihrer Männer. Obwohl der größte Teil des Kalifats in Trümmern liegt, sind viele der Frauen geblieben, voller Schmerz und Scham. In dieser Dokumentation erzählen sie von sich. Und das ist ja immer das Beste, was Fernsehen leisten kann: Leute zum sprechen bringen. F 2019.

Arte, 20.15 Uhr

Poker ums Öl

Mit der die Umwelt ruinierenden Förderung von Schieferöl sind die USA zum größten Ölproduzenten geworden. Saudi-Arabien versucht, die US-Frackingindustrie zu untergraben und gleichzeitig seine größten Feinde, Russland und den Iran, zu schwächen. Das Ganze wird aufmerksam von denen beobachtet, die spekulieren und den Markt bestimmen: den Tradern.

ZDF Info, 20.15 Uhr

Die unglaubliche Entführung der verrückten Mrs. Stone

Was Leichteres! Der Geschäftsmann Sam Stone möchte seine schillernde Frau Barbara (Bette Midler) unbedingt ermorden lassen. Da passt es ihm in den Kram, dass zwei Amateure Barbara entführen. Während Sam alles tut, um seine Frau auf keinen Fall zurückzubekommen, fühlt die sich im Keller ihrer Entführer eigentlich ganz wohl. Richtig witzig! USA 1986. Mit Danny DeVito.

Kabel eins, 20.15 Uhr

Schwermut und Leichtigkeit. Dietls Reise

Was würde der Bayerische Rundfunk nur ohne seine große Dietl-Zeit machen? Zum 75. Geburtstag des großen Serienkünstlers mal wieder ausgestrahlt. Dietl erzählt hier nicht nur von seinem Werk, sondern von seiner Kindheit, seinen Sehnsüchten und dem Scheitern. Er tut dies – gezeichnet von Krankheit – mit großer Offenheit. Melancholisch, ehrlich, selbstironisch. D 2016

BR, 22.30 Uhr

Die Weltherrschaft

Vom Gefühl, dass was nicht stimmt im Staate, zu der Wahrheit, was genau nicht stimmt – dieser Weg ist vielen zu weit. Historiker, Philosophen, Psychologen, Netzwerkforscher und Fa ke-News-Produzierende kommen in dem Dokumentarfilm jedenfalls ausführlich zu Wort. D/A/F/MAZ 2017.

3sat, 23.10 Uhr