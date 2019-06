Nachschlag: Dem Hass auf der Spur

Spider Martin/Arte France Schonungslose Abhandlung über den Rassismus in den USA: »I Am Not Your Negro«

Ein Themenabend, der die aktuell hierzulande auch im Bürgertum brennende Frage nach der Wurzel faschistischer Gewalt aus US-amerikanischer Perspektive anging. Zuerst mit dem Klassiker »Mississippi Burning« – in dem Streifen von 1988 versuchen Willem Dafoe und Gene Hackman als FBI-Agenten, einer Gang von Ku-Klux-Klan-Mördern beizukommen. Im von letzteren terrorisierten ländlichen Bezirk Jessup County traut sich keiner, gegen diese auszusagen, schließlich sind auch der lokale Sheriff und seine Untergebenen in die Verbrechen involviert. Im Anschluss dann Raoul Pecks Meisterwerk »I Am Not Your Negro«, das ein unvollendetes Manuskript des genialen Autors James Baldwin zur Grundlage hat. In einem zeitlichen Bogen von 1890 bis 2014 wird sich dabei mit der Gewalt der Weißen, die die Alleinherrschaft für sich beanspruchen, auseinandergesetzt. »Es geht nicht darum, was mit schwarzen Menschen passiert. Die eigentliche Frage ist: Was passiert mit diesem Land?« sagte Baldwin 1968. (mme)