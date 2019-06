Alte und neue Krisengefahren

Natacha Pisarenko/AP/dpa Faschistoide Verrenkungen: Die Präsidenten von Argentinien, Mauricio Macri, und Brasilien, Jair Bolsonaro (r.), eifern US-Präsident Donald Trump nach (Buenos Aires, 6.6.2019)

Ausgehend von ihrer Generalthese, wonach wir es gegenwärtig mit der Endkrise der kapitalistischen Produktionsweise zu tun haben, präsentiert die Theoriezeitschrift Exit! auch in ihrer aktuellen, bereits 16. Ausgabe eine grundsätzliche Kritik am modernen warenproduzierenden System. Einleitend und mit aller Bestimmtheit unterstreicht die Redaktion im Editorial, »dass wer von der Fetischkonstruktion der Wertabspaltungsgesellschaft nicht reden will, auch von sozialen Kämpfen schweigen sollte«. Die Beiträge erheben den Anspruch, einer weithin diffus gefühlten Krise des Kapitalismus die nötige theoretische Reflexion entgegenzusetzen – mit dem Ziel, gegen die »unbegriffenen Verhältnisse« und »ideologische Verwerfungen« angehen zu können. Oder wie Herbert Böttcher für Herausgeber und Redaktion in einem offenen Brief an alle Interessierten der Zeitschrift formuliert: »Die Erkenntnis der gesellschaftlichen Krisenphänomene als ›konkrete Totalität‹ (…) eröffnet einen Horizont dafür, in konsequenter Kritik und im Bruch mit den die kapitalistische Gesellschaft konstituierenden Formen ein Zusammenleben von Menschen jenseits der Unterwerfung unter Fetischverhältnisse denkbar und machbar werden zu lassen.«

Roswitha Scholz kommentiert in ihrem Artikel einen bereits vor über 25 Jahren erschienenen Text des 2012 verstorbenen Philosophen Robert Kurz (»Die Demokratie frisst ihre Kinder. Bemerkungen zum neuen Rechtsradikalismus«, 1993) und stellt unter anderem fest, dass dessen These, wonach Faschismus oder rechtes Denken und Handeln der Demokratie als Organisationsform des Kapitalismus selbst entspringe, sich aktuell im Zeichen rechter Gewalt und eines anschwellenden Populismus in seinem ganzen Ausmaß bewahrheitet.

Gerd Bedszent, unter anderem auch jW-Autor, wendet sich anschließend in seinem Beitrag »Staatsgewalt vom Beginn der Neuzeit bis heute« gegen die von Kreisen der radikalen Rechten verbreitete Illusion, funktionierende nationalstaatliche Strukturen wiederherzustellen hieße, »historische Entwicklungen einfach mittels brutaler Gewalt zurückdrehen« zu können. Bedszent erkennt vielmehr ein Zusammenwirken von Staatsgewalt und Warenproduktion, wobei die strukturelle Krise der Weltökonomie nationalstaatliche Strukturen unumkehrbar habe erodieren lassen.

Herbert Böttcher widmet sich dem seit Jahren zu beobachtenden Bedürfnis, gesellschaftliche Krisenprozesse theologisch wahrzunehmen. In seiner Analyse der Paulus-Rezeption der Philosophen Alain Badiou und Gorgio Agamben stellt er eine »philosophische Flucht in paulinischen Messianismus« fest, wie der Untertitel seines über 90 Seiten langen Textes verrät.

Beiträge von Thomas Meyer und Jan Luschach schließen die Exit-Ausgabe ab. Am Beispiel der historischen Dimension des sexualwissenschaftlichen Diskurses rund um Transsexualität setzt sich Meyer mit der postmodernen Identitätspolitik auseinander. Luschach geht derweil der Frage einer Geschichtstheorie aus wertabspaltungskritischer Perspektive nach.