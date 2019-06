jW

Großer Ansporn

Zu jW vom 18.6.: »Hohn bei Hofe«

Dank an Arnold Schölzel für diese brillante Abrechnung mit dem »Wendehals« Jürgen Habermas! Am Ende bestätigt Habermas mit seinem Opportunismus nur noch den Meilenstein der Dialektik von Karl Marx, wonach »das Sein das Bewusstsein bestimmt«. Ein Professor, der seinen Lehrstuhl in einem kapitalistischen System behalten will, kann wahrscheinlich nicht anders denken und handeln. Martin Heidegger lässt grüßen. Trotzdem bestand die »Frankfurter Schule« ja nicht nur aus Habermas, und ich halte sie in ihrem antiautoritären Anspruch für einen seinerzeit ermutigenden Ansporn, das herrschende System und das unselige und noch reichlich präsente Erbe der Nazis in Frage zu stellen, trotz der berechtigten Kritik eines Erich Hahn, der meinte, je mehr sich diese Bewegung entfaltet habe und auf Widerstand des Machtapparates gestoßen sei, desto deutlicher sei »die Brüchigkeit und Unvollkommenheit ihrer konzeptionellen theoretischen Grundlagen zutage« getreten. Wenn auch Habermas leider für viele ehemalige 68er in ihrer Rolle rückwärts das aktuell prominenteste Beispiel ist, so ist doch beispielsweise die Kritik eines Herbert Marcuse an der Heidegger-Philosophie nach wie vor berechtigt. Nun können wir Alten nur noch auf eine ganzheitlicher angelegte Protestbewegung der Jugend hoffen, die ja unseren Planeten retten will.

Josie Michel-Brüning, Wolfsburg (per Kommentarfunktion für Onlineabonnenten)

Nicht zum Aushalten

Zu jW vom 19.6.: »Spekulation schafft Leerstand«

Vom Menschenrecht auf Wohnen hält die Politik hierzulande nichts. Leider wird auch in jW mit größtem Selbstverständnis vom »Wohnungsmarkt« geschrieben. (…) Was steht dahinter für ein Verständnis? Wir beklagen die fehlende Zustimmung zu linker Politik bei Wahlen – und plappern den gleichen Marktkauderwelsch wie jede Markt- und Volkspartei. Mit bloßen Forderungen ändern wir noch nichts, aber eine klare und vielleicht mal wirklich linke Argumentation gegen privatliberalen Sachzwang wäre durchaus möglich. Die Eigentumsfrage stellen, auch das bitte so, wie sie uns betrifft, und nicht pauschal gegen jedes Wohneigentum. Wo Wohneigentum von Konzernen zu Profitmacherei und Mietwucher benutzt wird, dort ist Enteignung nur recht und billig. Gegen den Abriss bewohnbaren Wohnraums braucht es ebenso klare linke Positionen. (…) In sozialer Hinsicht dürfte er kaum jemand nützen. Menschen und Familien sind keine Sachen, die beliebig verschiebbar sind, sondern sind in ein Umfeld eingebunden. Dass Wohnraum bezahlbar sein muss, gilt für alle an jedem Ort. (…) Das endlose Gerede um Mietpreisbremsen, -begrenzungen oder einen Mietenstopp für einige Zeit und mit zahllosen Ausnahmen oder Lücken für Spekulanten, das ist nicht mehr zum Aushalten, für Betroffene schon gar nicht!

Roland Winkler, Aue

Völlig normal

Zu jW vom 20.6.: »Der kleine große Unterschied«

(…) Ich sehe es auch kritisch, wenn Identitätspolitik ökonomische Inhalte ersetzt. Aber es gehört zur linken DNA, mit Minderheiten solidarisch zu sein. Man muss ja sagen, im Bundestag regt sich jeden Tag einer von der AfD über »Genderwahn« auf. Das ist ein Kernthema der reaktionärsten Reaktionäre, mit dem man die deutschen Otto-Normal-Dumpfbacken schön gegen progressive linke Politik aufbringen kann, da ihnen nun mal Lebenswelten von sexuellen Minderheiten so fremd sind wie sonst nicht viel. Und allein wegen dieses Hasses von rechtsaußen muss man solidarisch sein. Der Autor spricht leicht verächtlich von Safe Spaces als Orten, an denen man nicht mit der eigenen »Beschränktheit« konfrontiert werden will. (…) Er sollte sich ein paar mehr Gedanken zum Thema machen. (…) Denn wenn man selber Diskriminierung erlebt hat und nicht vollends das kapitalistische, leistungsgesellschaftliche Ethos des »Stell dich nicht so an, jeder wird auf irgendeine Weise diskriminiert!« verinnerlicht hat, könnte man nämlich auf den Gedanken kommen, dass es alles andere als unberechtigt ist, sich eine Umgebung zu wünschen, in der man eben »normal« ist, abseits einer Gesellschaft, in der man bei aller Toleranz eben regelmäßig mitbekommt, dass man Fremdkörper ist, wozu es auch keiner expliziten Homophobie bedarf. Sind schwule Bars etwa Safe Spaces, in die man als Schwuler geht, weil man so beschränkt ist, dass man nicht in eine »normale« Bar gehen möchte? Weil man die Diversität und Vielfalt dort nicht erträgt? Oder schwule Sportvereine? Der Autor meint, das habe alles mit dem »Wunsch nach absoluter Einheit und Reinheit zu tun«, was »Ausschluss« impliziere – was für ein Unsinn: Die allermeisten Angehörigen von (sexuellen) Minderheiten halten sich 95 Prozent ihres Alltags zwangsläufig eben nicht in sogenannten Safe Spaces auf … Ich bezweifle also stark, dass sie sonderlich beschränkt sind, was die Lebenswirklichkeit außerhalb derselben angeht …

Ralf Schuster (per Kommentarfunktion für Onlineabonnenten)

Alles auf die Straße

Zu jW vom 21.6.: »Wahnsinniger des Tages: Andreas Scheuer«

Verkehrsminister Scheuer ist nicht wahnsinnig, (…) sondern hat die neoliberale Globalisierung verinnerlicht. (…) Alles, was Räder hat, soll auf die Straße, weil die Wirtschaft brummen muss. Im übrigen haben die Unionsparteien es geschafft, dass 72 Prozent des Warentransportes über unsere verstopften Straßen donnern, was für ein heldenhaftes Gaunerstück, weil: Bezahlen tut das der Steuerzahler. Der eigentliche Profiteur, die Wirtschaft, reibt sich die Hände, weil seine Lagerkosten schon lange sehr, sehr niedrig sind. Nur, Scheuer hat seine Rechnung ohne die Natur gemacht, mit der Natur kann man bekanntlich nicht diskutieren, sie sendet einfach Hitzesommer, Starkregen, Fluten, Blitz und Feuer. Die Macht der Natur der Zukunft könnte so brutal sein, dass es sogar ein Andreas Scheuer einmal mit der Angst zu tun bekommt.

Herbert Müller, per E-Mail