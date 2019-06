Neonazis netzwerken

Die Initiative »Rechts rockt nicht!« teilte am Freitag abend mit:

Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Bautzen hat heute entschieden, dass die Dauerkundgebung der Initiative »Rechts rockt nicht!« nicht vor dem Hotel »Neißeblick« stattfinden darf. Das Gericht bestätigte im Eilverfahren das Vorgehen des Landkreises Görlitz, der die Verlegung per Auflagenbescheid angeordnet hat. Dazu erklärt die Sprecherin von »Rechts rockt nicht!«, Sascha Elsner: »Proteste gegen ein Nazifestival müssen weichen, damit Nazis ungestört ihre Kasse auffüllen können. Das ist ein Schlag ins Gesicht derer, die versuchen, diesem Treiben etwas entgegenzusetzen. Der Landkreis Görlitz muss sich fragen lassen, warum er demokratischen Protest behindert, anstatt ihn zu stärken. Die Nazis werden so etwas als Einladung verstehen, wieder und wieder nach Ostritz zu kommen.«

Zudem haben das antifaschistische Rechercheportal Exif und das ARD-Magazin »Monitor« heute Bilder veröffentlicht, die den mutmaßlichen Tatverdächtigen im Mordfall Walter Lübcke als Teilnehmer eines Combat-18-Treffen zeigen. Dieses Treffen hat am 23. März im nur 50 Kilometer von Ostritz entfernten Mücka stattgefunden. Es fand damals im Schatten einer von Thorsten Heise organisierten größeren Rechtsrockveranstaltung statt. Zwischen beiden Veranstaltungen besteht ein enger Zusammenhang. Heise gilt als Strippenzieher in den deutschen Combat-18-Strukturen. Elsner dazu: »Das Schild-und-Schwert-Festival hat seine Bezüge zu Combat 18 kaum versteckt. Es gibt guten Grund zur Annahme, dass Einnahmen aus dem Festival in den Aufbau rechtsterroristischer Strukturen fließen. Die Begründung von Landratsamt und OVG Bautzen ist vor diesem Hintergrund eine besondere Frechheit. Unsere Versammlung soll die öffentliche Sicherheit gefährden? Das ist völlig realitätsfern. Die einzig richtige Maßnahme kann nur sein, dieses Nazifestival zu unterbinden.«

Der klimaschutzpolitische Sprecher der Fraktion Die Linke im Sächsischen Landtag, Marco Böhme, kommentierte am Sonntag anlässlich der »Schüler-Klimakonferenz« in Leipzig die Politik der sächsischen Koalition aus CDU und SPD zum Thema:

CDU-Ministerpräsident Kretschmer und sein SPD-Stellvertreter Dulig argumentieren in der Kohledebatte mit völlig überhöhten Zahlen: So seien in Sachsen 27.000 Arbeitsplätze direkt oder indirekt von der Kohle abhängig. Tatsächlich, das ergibt die Auswertung einer aktuellen kleinen Anfrage von mir, sind es ca. 4.800 (davon 2.047 direkt Beschäftigte) – heute. Wie viele davon in den dreißiger Jahren dieses Jahrhunderts noch im Erwerbsalter sein werden, hat die Staatsregierung auch noch nicht verraten. Doch nach Berechnungen im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie ist die Zahl der im Bereich der erneuerbaren Energien Beschäftigten in Sachsen allein zwischen 2012 und 2016 von knapp 17.000 auf 15.000 zurückgegangen, vor allem aufgrund der politischen Blockade der sauberen Energien durch die CDU-geführte Staatsregierung.

Auf der Basis von Fake News ist keine rationale Klimadebatte möglich. Wir begrüßen es, wenn Bewegungen wie »Fridays for Future« Druck machen und Schülerinnen und Schüler gute Vorschläge übergeben. Den kostenfreien öffentlichen Personennahverkehr streben wir seit Jahren an – Kretschmer/Dulig blockieren ihn, statt dessen wird nun ein Azubiticket für sage und schreibe 816 Euro im Jahr gefeiert.