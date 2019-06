Gera kauft 5.000 Wohnungen zurück

Gera. Die Verhandlungen zum Rückkauf von rund 5.000 Wohnungen im thüringischen Gera sind abgeschlossen. Das teilte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) am Sonnabend auf Twitter mit. Man entziehe die Wohnungen den Spekulanten und hole sie zurück in öffentliches Eigentum. Nach MDR-Informationen plant das Land für das Anteilspaket maximal 55 Millionen Euro ein, wie der Sender am Sonntag berichtete. Die beteiligten Ministerien wollten die Summe demnach nicht bestätigen und verwiesen auf vereinbarte Vertraulichkeit. Geras Stadtrat und das Thüringer Kabinett müssten noch zustimmen. Die Wohnungen waren im Zuge der Stadtwerkeinsolvenz 2016 zu knapp 75 Prozent an ein britisches Immobilienunternehmen verkauft worden. (jW)