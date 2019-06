Abschiebehaftanstalt in Glückstadt kommt

Hamburg. Im schleswig-holsteinischen Glückstadt im Kreis Steinburg wird es künftig eine Abschiebehafteinrichtung geben. Das hat der Bauausschuss am Donnerstag abend entschieden, wie der NDR am Freitag berichtete. Die Zustimmung war demnach reine Formsache, da die Stadtvertreter die Pläne der Kieler Landesregierung aus CDU, Bündnis 90/Die Grünen und FDP nicht hätten verhindern können. In der Einrichtung in der ehemaligen Marinekaserne werden laut NDR insgesamt maximal 60 Menschen untergebracht, die aus Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern abgeschoben werden sollen. (jW)