Reallohnverluste abwehren

Fabian Sommer/dpa Beschäftigte im Einzelhandel streiken am Freitag in Stuttgart

Mit Warnstreiks und Kundgebungen haben am Freitag rund 7.000 Beschäftigte des Einzelhandels sowie des Groß- und Außenhandels aus mehreren Bundesländern ihre Forderungen nach deutlichen Einkommenssteigerungen in den jeweiligen regionalen Tarifrunden bekräftigt. »Wir erwarten Bewegung der Arbeitgeber. Sie müssen endlich Angebote mit deutlichen Reallohnsteigerungen für die Beschäftigten vorlegen«, sagte Stefanie Nutzenberger, Mitglied im Verdi-Bundesvorstand. Schon in den vergangenen Wochen hätten die Beschäftigten aus vielen Betrieben mit Aktionen gezeigt, dass sie sich nicht mit Angeboten abspeisen ließen, die zu Reallohnverlusten führen würden.

Schwerpunkt der Streiks und Proteste am Freitag war Nordrhein-Westfalen, wo auf der zentralen Streikversammlung in Düsseldorf rund 4.500 Beschäftigte zusammenkamen. Streiks und Aktionen fanden auch in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz sowie im Verdi-Landesbezirk Sachsen-Anhalt/Sachsen/Thüringen statt. Zu Streikaktionen kam es unter anderem bei Kaufland, H&M, Galeria Kaufhof, Real, IKEA, Zara und Amazon. Im Groß- und Außenhandel wurden unter anderem Metro und Thyssen-Krupp Schulte bestreikt.

Im Bereich Einzelhandel werden die regionalen Tarifrunden in der nächsten Woche unter anderem in Hessen und Rheinland-Pfalz fortgesetzt. In Nordrhein-Westfalen kommt es am 1. Juli bereits zur vierten Verhandlungsrunde im Einzelhandel; am 26. Juni steht in NRW im Groß- und Außenhandel die dritte Verhandlungsrunde an. Verdi fordert für den Einzelhandel unter anderem 6,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 163 Euro bzw. einen Euro mehr pro Stunde. Die Unternehmer haben bislang lediglich eine Lohnerhöhung von 1,7 Prozent 2019 und 1,2 Prozent 2020 angeboten. Die Inflation lag im vergangenen Jahr bei 1,9 Prozent. Die Preissteigerung übersteigt also das Lohnangebot der Unternehmen. (jW)