Umfrage: Mehrheit gegen AfD in Regierung

München. Einer aktuellen Umfrage zufolge lehnt eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung Regierungsbeteiligungen der AfD in Brandenburg, Sachsen und Thüringen ab. Das ergab eine am 17. und 18. Juni durchgeführte Befragung, deren Ergebnisse am Freitag veröffentlicht wurden. Den Auftrag dafür hatte das Meinungsforschungsinstitut Kantar Emnid vom Magazin Focus erhalten. 70 Prozent der 1.012 Teilnehmer sind demnach generell dagegen, dass Koalitionen mit der AfD gebildet werden. Weitere elf Prozent sagen, Regierungen sollten sich von der AfD dulden lassen, neun Prozent sprechen sich für Bündnisse mit der AfD aus. (AFP/jW)