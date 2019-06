Frankfurter Mietentscheid in der Schwebe

Frank Rumpenhorst/dpa Vielleicht auch einfach enteignen? Protest vorm Eingang zur »Deutsche Wohnen«-Hauptversammlung am Dienstag in Frankfurt am Main

Auch in Frankfurt am Main nimmt die Debatte um stark steigende Mieten Fahrt auf. Zwar gab es am Dienstag anlässlich der Hauptversammlung des Immobilienriesen »Deutsche Wohnen« Proteste. Doch die Entscheidung der Stadtregierung aus CDU, SPD und Grünen über ein mietenpolitisches Bürgerbegehren lässt weiter auf sich warten. Dieses will unter anderem die städtische Immobiliengesellschaft zum sozialen Wohnungsbau verpflichten. Das Frankfurter »Bündnis Mietentscheid«, Initiator des Begehrens, wirft der Stadt vor, absichtlich zu verzögern.

Das Rechtsdezernat der Stadt prüfe, prüfe und prüfe – und zwar schon seit dem 13. Februar, stellte Bündnis-Sprecher Alexis Passadakis am Dienstag gegenüber junge Welt fest. So langsam könne man den Eindruck gewinnen, dass der Magistrat die Rechtsgültigkeitsprüfung verschleppen wolle. Der Weg zum Mietentscheid – »und damit zur direkten Demokratie« – werde so ausgehöhlt.

Um den öffentlichen Druck zu erhöhen, hatte das Bündnis eine Umfrage in Auftrag gegeben, deren Resultate vor genau einer Woche veröffentlicht wurden. Demnach steht eine Mehrheit von 63 Prozent der 1.000 Befragten Frankfurterinnen und Frankfurter hinter den Forderungen des Bündnisses. Die Meinungserhebung hatte das in der Vergangenheit wegen seiner Methoden in die Kritik geratene Umfrage-Startup Civey zwischen dem 23. Mai und dem 6. Juni 2019 durchgeführt.

Zentrale Forderung des Bündnisses ist, dass die stadteigene ABG Frankfurt Holding Wohnungsbau- und Beteiligungsgesellschaft mbH ab dem 1. September 2019 nur noch Sozialwohnungen und Wohnungen auf dem sogenannten zweiten Förderweg für den Mittelstand baut. Ab diesem Zeitpunkt solle der Preis für Sozialwohnungen für Mieter, die einen Anspruch auf diese haben, derzeit aber mehr zahlen, auf maximal 6,50 Euro pro Quadratmeter abgesenkt werden. Zwei Drittel der künftig frei werdenden Wohnungen sollen zu diesem Preis vermietet werden – das letzte Drittel zu 8,50 bis 10,50 Euro pro Quadratmeter. Das ist das Niveau des »Förderwegs 2«, basierend auf dem »Frankfurter Programm für den Neubau von bezahlbaren Mietwohnungen«. Mieterinitiativen vieler anderer Städte erkundigten sich bereits interessiert nach dem Frankfurter Bürgerbegehren, das in einen Mietentscheid münden solle, wenn die Stadtverordnetenversammlung ablehne, so Passadakis. Dies zu tun, habe die Stadtregierung bereits angekündigt.

Für das Bürgerbegehren konnte das Mietentscheid-Bündnis 25.000 Unterschriften sammeln, wie die Frankfurter Rundschau am 19. April berichtete. Am mietenpolitischen Zusammenschluss nehmen verschiedene Parteien, Gewerkschaften und Vereine teil, darunter die DKP, Die Linke sowie grüne und linke Jugend- wie Hochschulgruppen. Auch die IG Metall, der DGB und die GEW sind dabei.

Zwar befürworten der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann und Planungsdezernent Mike Josef (beide SPD) generell einen Mietenstopp, wollten dazu aber das Land auffordern. Die hessische Landesregierung aus CDU und Grünen hatte abgelehnt. Den Mietern nütze »ein solches Vorgehen ganz sicher nicht, im Gegenteil«, behauptete Hessens Bauminister Tarek Al-Wazir (Grüne) gegenüber Frankfurter Lokalzeitungen. Viele Vermieter erhöhten nun kurzfristig die Mieten. Die Haltung der Stadtregierung findet Passadakis scheinheilig: Sie verschiebe es »mal wieder auf das Land, wo sie ganz genau wissen, dass aus dem landesweiten Mietendeckel nichts werden wird«. Feldmann versuche so, davon abzulenken, dass die Stadt selber nichts tun wolle.

Für geradezu absurd hält das Bündnis die Argumentation des ABG-Chefs. Frank Junker behauptete, dass ein Eingehen auf die Forderungen das Entstehen »sozialer Ghettos« befördern würde. »Wenn Krankenpfleger, Erzieherinnen oder Lehrer dann bezahlbare Wohnungen bekommen könnten, hat das mit angeblicher Ghettoisierung gar nichts zu tun«, betonte Passadakis.