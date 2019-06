Messen gelesen

Karsten Klama/dpa Die »Schuldenbremse« steht: Sondierungsgespräche in der SPD-Geschäftsstelle (Bremen, 31. Mai)

Man muss kein Prophet sein um vorherzusagen, dass Bremen demnächst von einer »rot-grün-roten« Koalition regiert wird. Alles spricht dafür, dass die Parteien SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke sich bei ihren Verhandlungen, die am Dienstag in die zweite Runde gingen und am 29. Juni mit der Vorlage eines Koalitionsvertrags abgeschlossen werden sollen, auf ein solches Bündnis einigen werden. Vor allem der Umstand, dass der größte Brocken bereits aus dem Weg geräumt war, bevor die 42 Unterhändler der Parteien ihre Gespräche begannen: die Forderung, die »Schuldenbremse« abzuschaffen.

Schon in den Sondierungsgesprächen hatte die Linkspartei diese Kröte geschluckt und signalisiert, dass sie das in Bundes- und Landesverfassung verankerte Verbot zur Aufnahme von neuen Schulden akzeptieren werde. Damit hat sie ihren eigenen Wahlkampf teilweise konterkariert. Denn die restriktive Finanzpolitik des »rot-grünen« Senats war im Wahlkampf ein Hauptkritikpunkt der linken Spitzenkandidatin Kristina Vogt und ihrer Partei. Angesichts der Armut in den abgehängten Stadtteilen gehe die Sparpolitik zu Lasten der Schwächsten, so das Argument.

Dass sie über die Schuldenbremse nicht mit sich reden lassen, hatten Vertreter von SPD und Grünen allerdings schon kurz nach der Bürgerschaftswahl klargemacht. Beide Parteien sehen es als großen Verdienst, Bremens Finanzen »wieder in den Griff bekommen zu haben«. Die Grünen sind stolz darauf, dass es ihrer Finanzsenatorin Karoline Linnert gelungen ist, den Haushalt des Bundeslandes zu »sanieren«. Mit der Entscheidung für Koalitionsgespräche hatte Die Linke diese Finanzpolitik akzeptiert. Ohne dieses Zugeständnis hätten die Grünen Verhandlungen mit den Linken gar nicht erst begonnen, konstatierte das NDR-Magazin »Buten un binnen« am 11. Juni.

Um trotz Schuldenbremse in Bildung investieren zu können – der Sanierungsstau für Schulen beläuft sich in Bremen auf rund 1,5 Milliarden Euro –, will sich die Linkspartei eines Tricks bedienen. Nach Berliner Vorbild könnte eine »Öffentliche Schulbaugesellschaft« gegründet werden, über die der Bau neuer Schulen finanziert werden könnte (siehe jW vom 11.6.). Doch Kritiker warnen, dass ein solcher Schattenhaushalt für das Bundesland viel teurer wird und eines Tages private Investoren in eine solche Schulbaugesellschaft einsteigen könnten, um abzusahnen.

Ob es unter den gegebenen Voraussetzungen in Bremen zum »sozialen und ökologischen Politikwechsel« kommt, vom dem Felix Pithan, einer von zwei Landessprechern der Linkspartei, am 8. Juni im jW-Interview sprach, ist die Frage. Die Erwartungen sind hoch. So forderte die Aktionsgruppe »Wohnen und Stadtentwicklung« von »Aufstehen Bremen« einen »radikalen Wechsel in der Bremischen Wohnungspolitik«. Dazu gehöre, alle rechtlichen Mittel auszuschöpfen, um einen Mietendeckel einzuführen. Zwangsräumungen sowie Strom-, Gas- und Wassersperren müssten beendet werden. Auf dem anderen Ende des Spektrums macht die Handelskammer Druck. Sie fordert ein Bekenntnis des künftigen Senats zu Wachstum und zum »Wirtschaftsstandort Bremen«, wie die Nachrichtenagentur dpa am Dienstag berichtete.

Bei den beiden großen umweltpolitischen Streitthemen – der Weservertiefung und dem geplanten Offshore-Terminal Bremerhaven (OTB) – stehen Grüne und Linke immerhin auf derselben Seite. Beide Parteien halten eine Vertiefung des Flusses für unnötig, im Gegensatz zur SPD. Auch den Terminal, über den Windräder verschifft werden sollen, wollen weder Grüne noch Linke, während die SPD am Prestigevorhaben festhält. Für Streit in den Verhandlungen könnte auch noch die Innenpolitik sorgen. Die SPD will die Ermittlungskompetenzen der Polizei und die Videoüberwachung ausweiten, Die Linke beides deutlich einschränken. Die Grünen haben sich bisher auch klar gegen eine Verschärfung des Polizeigesetzes gestellt.

Sowohl auf Bundes- wie auf Landesebene gibt es in der Linkspartei bisher erstaunlich wenig kritische Wortmeldungen zur Entwicklung in Bremen. Eine Ausnahme stellt ein Beitrag dar, den Thies Gleiss und Tim Fürup von der Parteiströmung Antikapitalistische Linke (AKL) im Blog »Die Freiheitsliebe« publizierten. Gleiss und Fürup kritisieren, die Bremer Linke habe »schon im Wahlkampf im vorauseilenden Bündnis-Gehorsam erklärt, sie lehne die Schuldenbremse ab, aber sie würde sie auch akzeptieren«. Mit »so einem Unsinn« habe die Partei die selbst gestellte Frage »Wem gehört die Stadt?« beantwortet – »den Armen weiterhin nicht!«