Stadträtin findet Patronen im Postkasten

Tübingen. Unbekannte deponierten im Briefkasten einer Stadträtin in Baden-Württemberg scharfe Munition. Viviana Weschenmoser (SPD) aus Horb im Landkreis Freudenstadt hat drei lose Patronen für eine kleinkalibrige Waffe in ihrem Postkasten gefunden, wie der SWR am Donnerstag berichtete. Neben der Munition sei kein weiterer Hinweis hinterlassen worden. Die 28jährige sei bekannt für ihr Engagement gegen rechts. Es habe wiederholt Anfeindungen gegeben. (jW)