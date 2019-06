Phantasierte Bedrohung

Georg Wendt/dpa Von Roten unterwandert? Klima-Demonstration von »Fridays for Future« am Freitag in Hamburg

Ein Gespenst geht um in Deutschland – das Gespenst der Entgrenzung. So könnte man in leichter Abwandlung des Kommunistischen Manifestes die Ängste in Worte fassen, die offenbar die obersten »Verfassungshüter« des Landes umtreiben. Das Wort »Entgrenzung« scheint beim Bundesamt und den Landesämtern für Verfassungsschutz zu einer Art Schlüsselbegriff avanciert zu sein. So neu­tral der Diskurs auf den ersten Blick daherkommt, geht es hier offenbar im Kern darum, Aktivitäten von Linken – die Klimabewegung ebenso wie den Antifaschismus und Antirassismus – zu diskreditieren.

Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, verwendete den Entgrenzungsbegriff Mitte Mai bei einem von seinem Haus organisierten Symposium. »Die Aktivitäten an den Rändern unserer Gesellschaft haben zugenommen«, behauptete er einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 13. Mai zufolge. Seine Leute beobachteten demnach »enthemmte Gewalt, stärkere Vernetzung und Entgrenzung von bürgerlichen Protestformen«. Früher hätten sich Bürgerliche nicht mit »Extremisten« in ein Boot gesetzt, nun sei eine »Erosion« der Grenzen zu beobachten. Wie üblich, warf Haldenwang alle in einen Topf: Rechte, Linke, Islamisten.

Noch deutlicher war bereits im März Haldenwangs Stellvertreter, Sinan Selen, bei der 13. Sicherheitstagung des Bundesamtes und der »Allianz für Sicherheit in der Wirtschaft« in Berlin geworden. Er sprach von einem »Klima der Enthemmung« und erklärte: »Gegenwärtig findet eine Entgrenzung zur demokratischen, bürgerlichen Mitte statt.« Das bedeute, dass »der Ex­tremismus gesellschaftliche Debatten aufgreift und in geschickter Form für sich instrumentalisiert«. Die Trennlinie zwischen bürgerlichem Protest und »extremistischen Handlungen« werde so verwischt.

Um diese These zu illustrieren, verwies Selen auf den Kampf gegen die Abholzung des Hambacher Forstes. Dort werde der Diskurs über legitime Fragen, die etwa den Klimaschutz beträfen, von »Linksextremisten« aufgegriffen, die sich unter den bürgerlichen Protest mischten, um für die Anwendung von Gewalt, etwa gegen den Braunkohlekonzern RWE, zu werben. Auch der Protest der »Gelbwesten« in Frankreich werde missbraucht von Leuten, die nur randalieren wollten.

Das Hamburger Landesamt für Verfassungsschutz schlug Mitte April in dieselbe Kerbe. Es stellte einen langen Beitrag auf seine Homepage, der sich ausführlich dem Thema Entgrenzung widmete. Dieser Text macht noch deutlicher, was der Verfassungsschutz mit dem Diskurs bezweckt: Spaltung in die Szene tragen und eher bürgerlich geprägte Aktivisten vor den »bösen Linksextremisten« warnen.

Im pseudowissenschaftlich abgefassten Text heißt es, »verfassungsfeindliche Gruppierungen« versuchten »im Rahmen ihrer Entgrenzungsstrategie, ihre extremistischen Positionen auch in demokratische Kreise zu transportieren oder vorhandene Protestbewegungen für sich zu vereinnahmen und zu steuern«. Als Beispiel dafür wird die Hamburger Gruppe der Interventionistischen Linken (IL) genannt. Sie versuche das Klimaschutzbündnis »Fridays for Future« (FFF) zu beeinflussen.

Für die Schlapphüte ist ausgemacht, welche finsteren Pläne die IL und ähnliche Gruppen verfolgen: »Verfassungsfeindliche Positionen sollen in den gesamtgesellschaftlichen Diskurs eingebracht werden, um politische Entscheidungen und den demokratischen Diskussionsprozess zu beeinflussen.« Weitere Ziele seien, in bürgerlich-demokratischen Kreisen akzeptiert zu werden sowie weitere Anhänger zu gewinnen.

Im Hamburger Abendblatt durfte Torsten Voß, Chef des Hamburger Landesamtes, diese kruden Thesen Ende April vor einer größeren Öffentlichkeit ausbreiten. In einem langen Porträt wird er als »bundesweit anerkannt, sehr gut vernetzt, loyal seinem Dienstherrn gegenüber« bejubelt. Dann wird Voß mit dem Satz zitiert: »Die aktuell größte Bedrohung für die freiheitliche Demokratie ist die ›Entgrenzung‹.« Der Begriff sei »eines seiner Lieblingswörter«. Auch auf das Beispiel der Hamburger IL verweist der Artikel, diese versuche, sich bei FFF »anzudocken«.

Gerade der Verweis auf »Fridays for Future« zeigt, welche Sorgen den Inlandsgeheimdienst tatsächlich umtreiben. In der Gesellschaft ist vieles in Bewegung. Junge Menschen stehen freitags auf öffentlichen Plätzen und halten selbstgebastelte Pappschilder mit der Aufschrift »System change, not climate change!« hoch. Spätestens der schnelle Aufstieg von FFF hat bei den Mächtigen die Alarmglocken schrillen lassen. Aufgabe des Verfassungsschutzes ist es daher offenbar zunehmend, diese Jugendlichen davon abzuhalten, nach den tieferen Ursachen des Klimawandels und anderer Missstände zu fragen sowie den Kapitalismus als Wurzel des Übels zu entdecken.

Gruppen wie die IL werden als gewaltorientierte Extremisten hingestellt, um ihre politische Arbeit zu diffamieren. So endet der Text der Hamburger Behörde mit einer klaren Warnung: »Um einer möglichen ungerechtfertigten Diskreditierung legitimer demokratischer Proteste und Demonstrationen durch die Teilnahme oder Einflussnahme durch Extremisten entgegenzuwirken, ist eine klare Distanzierung von extremistischen Organisationen notwendig.«