Rotlicht: Toleranz

Hannibal Hanschke/REUTERS Gaucks Mittel im Kampf gegen die AfD: mehr Toleranz. Die Rechten werden es ihm danken (Aufnahme vom 18.1.2017)

Der erste Chef der »Stasi«-Unterlagenbehörde von 1990 bis 2000 und spätere Bundespräsident Joachim Gauck (2012 bis 2017) hat ein Buch über Toleranz geschrieben. Großinquisitoren predigen gern Nächstenliebe. Im Gauck-Werbemagazin Spiegel durfte das Maskottchen der deutschen Reaktion am Sonnabend erläutern, worum es ihm geht: um eine »erweiterte Toleranz in Richtung rechts«. Die hat Gauck stets praktiziert. Sein geistiger Ziehvater war ein Onkel, der als Theologe 1931 Mitglied der NSDAP geworden war. Der mutmaßliche Mörder des CDU-Politikers Walter Lübcke erfreute sich, wurde kurz nach Erscheinen des Spiegel-Interviews bekannt, der »erweiterten« Toleranz des Staates seit mehr als 25 Jahren.

Gaucks Idee erinnert an Versuche, Absolutadjektive wie »schwanger«, »tot« oder »dreieckig« zu steigern. Die Forderung führt zurück in die klerikale Diskussion über Toleranz, d. h. vor jene Zeiten, seit denen Meinungsfreiheit rechtlich garantiert ist. Eine »Erweiterung« hätte einen Sinn, wenn z. B. das Strafrecht für Nazis teilweise aufgehoben werden soll. Es könnte ein alter Traum des Erzantikommunisten sein.

Der lange Weg des Begriffs Toleranz vom neutralen lateinischen »Dulden«, meist im Sinne von »Erdulden« körperlicher Schmerzen, bis zum Grundrecht in neuzeitlichen Verfassungen ist mit Millionen Opfern des klerikalen Fanatismus gepflastert. Im Mittelpunkt des theologischen Kopfzerbrechens über »Toleranz« stand die Frage: Müssen Glaubensabweichler, Häretiker, Ketzer, Juden, Moslems und Heiden totgeschlagen werden oder nicht? Soll die »Toleranz« für einige von ihnen erweitert werden oder nicht? Es bedurfte fast 1.500 Jahre europäischer Geschichte und der geistigen Umwälzung durch Renaissance und Aufklärung, um in erbitterter Auseinandersetzung mit den Pfaffen aller Konfessionen den weltlichen Begriff durchzusetzen. Innerkirchlich und für andere angeblich monotheistische Religionen gilt: Glaube und Toleranz sind unvereinbar. Die Duldungspraxis kann dabei vielfältig sein.

Was mit Häretikern zu tun sei, darüber waren sich die Autoritäten der Papstkirche und der Protestanten lange Zeit einig: Da hilft nur Gewalt. Das galt für den Kirchenvater Augustinus ebenso wie für Thomas von Aquin und Martin Luther. Dieser führte die Eindeutschung »tollerantz« ein, brach mit bereits praktizierten Formen und wollte Juden, Täufer sowie aufständische Bauern ins Jenseits befördern. Konfessionsvielfalt sei »geistliche Tyranney«. Erst ein Theoretiker des Liberalismus wie John Locke in England und der große Frühaufklärer Pierre Bayle in Frankreich diskutierten Toleranz als politisches und verfassungsrechtliches Problem. Im 18. Jahrhundert bekämpften insbesondere französische Denker das monotheistische Christentum als Inbegriff der Intoleranz. Gotthold Ephraim Lessing kündigte in seinem »Nathan der Weise« (1779) ein humanistisches Ende der religiösen Toleranzdiskussion an, Johann Wolfgang von Goethe meinte: »Toleranz sollte eigentlich nur eine vorübergehende Gesinnung sein; sie muss zur Anerkennung führen. Dulden heißt beleidigen.«

Geblieben sind in heutigen Debatten u. a. das von Karl Popper strapazierte »Paradox der Toleranz«, die Frage nach dem Umgang mit Intoleranten. Popper meinte damit angeblich Faschisten und Kommunisten gleichermaßen. In den 60er Jahren prägte Herbert Marcuse den Begriff der »repressiven Toleranz«, der nicht zuletzt die Poppersche Rechtfertigung kapitalistischer Herrschaftsverhältnisse beschrieb.

Entscheidend scheint heute, die verfassungsrechtliche Garantie auf Meinungsvielfalt zu erhalten und zu verteidigen. Sie ist unter dem Diktat von Finanz- und Medienmonopolen stark gefährdet. Sie arbeiten gemeinsam mit der äußersten politischen Reaktion daran, den Spielraum für Nationalismus und Faschismus zu »erweitern«. Gaucks Forderung gehört dahin.