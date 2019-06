USA konstruieren mit bunten Bildern Kriegsgrund gegen Iran

Die stellvertretende Vorsitzende und abrüstungspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Die Linke, Sevim Dagdelen, kritisierte am Dienstag in einer Presseerklärung die neuen Kriegslügen der USA:

Die vom Pentagon vorgelegten Bilder zu den Angriffen auf zwei Tanker im Golf von Oman haben null Beweiskraft für eine Verantwortung des Iran. Die undeutlichen, jetzt bunten Aufnahmen bestätigen den Eindruck, dass seitens der USA mit Kriegslügen zwingend ein Angriffsgrund konstruiert werden soll.

Deeskalation ist jetzt oberste Pflicht. Bundesaußenminister Heiko Maas darf nicht einfach als Zaungast agieren und muss im UN-Sicherheitsrat auf eine unabhängige internationale Untersuchung der Zwischenfälle im Golf von Oman drängen. Die Bundesregierung muss die Entsendung weiterer 1.000 US-Soldaten in den Nahen Osten verurteilen und klarstellen, dass militärische Infrastruktur der USA in Deutschland und der deutsche Luftraum für einen Krieg gegen den Iran nicht genutzt werden dürfen …

Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Reiner Hoffmann, fordert laut dpa am Dienstag im Mordfall Lübcke eine deutliche Wortwahl:

Wir müssen diese Taten klar als das benennen, was sie sind: rechtsextremer Mord und Terror. Rechtsextreme Netzwerke müssten konsequent ermittelt, verfolgt und zerschlagen werden. Seit Jahrzehnten fielen Menschen in Deutschland Gewalttaten rechtsextremer Täter zum Opfer. »Wir dürfen bei rechter Gewalt weder wegschauen, noch schweigen oder gar verharmlosen - eine wehrhafte Demokratie wehrt sich.«

Gökay Sofuoglu, Bundesvorsitzender der Türkischen Gemeinde in Deutschland (TGD), begrüßte am Dienstag die Übernahme der Ermittlungen im Mordfall Lübcke durch die Bundesanwaltschaft:

Wir erwarten, dass die Ermittler nun mit aller Sorgfalt und Konsequenz die rechtsextremen Netzwerke und Strukturen in den Blick nehmen. Dieser Fall zeigt umso mehr: Wir müssen die Lehren aus dem NSU-Terror viel ernster nehmen! Wir müssen weg von der falschen Einschätzung von Einzeltätern! Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus sind ein riesiges Problem in Deutschland, in Ost und West, und das seit Jahren. Rechte Gewalttaten nehmen beängstigend zu, wie zuletzt erst die Zahlen der Opferberatungsstellen bestätigten. Ich fürchte, das tatsächliche Ausmaß der rechtsextremistischen Strukturen ist uns noch gar nicht bekannt.

Atila Karabörklü, Bundesvorsitzender der TGD und Vorsitzender der Türkischen Gemeinde Hessen, ergänzt: »In Nordhessen gibt es seit Jahren eine starke und wachsende militante rechte Szene. Die Frage ist: Warum wurden entsprechende Anfragen im Landtag ignoriert, warum wurde Initiativen aus dem hessischen Untersuchungsausschuss nicht nachgegangen? Das ist ein fatales Signal und zeigt, dass die Gefahr von rechts nicht ernst genommen wird. Das Letzte, was wir jetzt brauchen, ist eine erweiterte Toleranz in Richtung rechts! Vielmehr braucht es die vereinten Kräfte von uns allen, um gegen jede rechte Menschenfeindlichkeit zu kämpfen!«

Für die TGD ist klar: Politik und Justiz müssen Rechtsextremismus und seine Strukturen deutlich mehr ins Zentrum der Agenda rücken. Es braucht viel mehr politische und öffentliche Wachsamkeit, tatsächliche Präventionsarbeit und Unterstützung der zivilgesellschaftlichen Akteure, die in diesem Bereich arbeiten.