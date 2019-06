Noch mehr Soldaten

Seaman Nicholas Boris/US Navy/dpa Ein US-Kampfflugzeug landet im Persischen Golf auf dem Flugdeck der USS Kearsarge (19.4.2019)

Die USA schicken weitere 1.000 Soldaten in das Gebiet um den Iran. Sie sollen »Verteidigungsaufgaben« gegen Bedrohungen aus der Luft, auf dem Wasser und zu Lande wahrnehmen, heißt es in einer Pressemitteilung des geschäftsführenden US-Verteidigungsministers Patrick Shanahan, die am Montag veröffentlicht wurde. Die USA strebten keinen Konflikt mit dem Iran an, sondern wollten angesichts der »jüngsten iranischen Angriffe« die Sicherheit und das Wohlergehen ihrer Soldaten gewährleisten und ihre »nationalen Interessen schützen«.

Seit Anfang Mai hat das Pentagon eine Flugzeugträgerkampfgruppe und andere große Kriegsschiffe, mehrere Langstreckenbomber vom Typ »B-52« und ein Bataillon mit Luftabwehrraketen in den Mittleren Osten verlegt. Israelische Medien berichteten am Montag unter Berufung auf nicht näher bezeichnete Quellen in der UNO, dass im Weißen Haus über demonstrative »Vergeltungsschläge« gegen den Iran diskutiert werde. Dafür haben sich auch mehrere einflussreiche Senatoren der Republikaner öffentlich ausgesprochen, darunter Lindsey Graham und Thomas »Tom« Cotton.

Indessen sind die jüngsten Ankündigungen der iranischen Atomenergiebehörde zur eingeschränkten Einhaltung des Wiener Abkommen von 2015 bei einigen EU-Politikern auf scharfe Kritik gestoßen. Bundesaußenminister Heiko Maas verlangte am Montag, dass Teheran alle vereinbarten Verpflichtungen vollständig erfüllen müsse. »Einseitige« Abstriche würden »nicht akzeptiert«.

Ähnlich äußerte sich ein britischer Regierungssprecher. Abweichend von dieser strengen Tonart sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, er bedauere natürlich die Ankündigungen aus Teheran, erinnerte aber zugleich daran, dass die IAEA, die Internationale Behörde für Atomenergie in Wien, dem Iran bisher regelmäßig die Einhaltung des Abkommens bescheinigt habe. Die Außenpolitikchefin der EU, Federica Mogherini, betonte, entscheidend für die Einschätzung der Union sei nicht die iranische »Rhetorik«, sondern die Beurteilung der Sachlage durch die IAEA. Dieser zufolge habe das Land sich bisher vertragstreu verhalten und werde das hoffentlich auch künftig tun.

Präsident Hassan Rohani hatte am 8. Mai – dem ersten Jahrestag der Kündigung des Wiener Abkommens durch US-Präsident Donald Trump – erklärt, dass zwei Punkte der Vereinbarungen einstweilen nicht beachtet würden. Sie betreffen die Obergrenzen der Mengen an leicht angereichertem Uran (LEU) und schwerem Wasser, die sich im Iran befinden dürfen. Diese Maßnahme blieb zunächst irrelevant, da die Limits ohnehin noch nicht erreicht waren. Am Montag teilte der Sprecher der iranischen Atomenergiebehörde, Behrus Kamalwandi, jedoch mit, dass die vereinbarte Obergrenze für schwach angereichertes Uran, 300 Kilogramm, voraussichtlich am 27. Juni überschritten werde. Vor dem Abkommen hatte Iran mehr als 8.700 Kilo LEU besessen.

Die iranische Regierung will den verbliebenen Partnern des Wiener Abkommens – Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Russland und China – deutlich machen, dass sie ihren Teil der Abmachungen nicht dauerhaft erfüllen wird, wenn sie aufgrund der US-Sanktionen die versprochenen wirtschaftlichen Gegenleistungen nicht erhält.

Für den Fall, dass es vor allem vom EU-Trio bis zum 7. Juli keine festen Zugeständnisse gibt, will der Iran zwei weitere Punkte des Abkommens nicht mehr einhalten. Sie betreffen die Begrenzung der Anreicherung auf maximal 3,67 Prozent und die »Modernisierung« des Schwerwasserreaktors Arak, eine Maßnahme, die verhindern soll, dass dort waffenfähiges Plutonium gewonnen werden kann. Zum ersten Punkt sagte Kamalwandi am Montag, es würden sowohl die Steigerung auf fünf Prozent (wie vor dem Abkommen) als auch die Reaktivierung der Anreicherung auf 20 Prozent erwogen, auf die Iran in Wien für 15 Jahre verzichtet hat und die es aufgrund einer Interimsvereinbarung schon im Januar 2014 eingestellt hatte.