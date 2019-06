Neues von der »Weltmacht«

jW

Da ist sie wieder, die deutsche »Weltmacht«. Vorerst nur in einem Kommentar des Ressortchefs für Außenpolitik der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ), Klaus-Dieter Frankenberger, vom 18. Juni und auf »Europa« bezogen. Überschrift der Druckausgabe: »Machtlos und getrieben«, in der Internetfassung: »Europa fehlt weltpolitische Macht«.

Die FAZ ist zwar nicht mehr uneingeschränkt das Selbstverständigungsorgan der herrschenden Kaste in der Bundesrepublik. Seit dem Anschluss der DDR und dem Zerfall der Sowjetunion fehlt ihr die Bismarck-Komponente der deutschen Konservativen in der Russlandpolitik, die Kenntnis von Geographie, Sprache und Interessen. Die FAZ lässt vor allem in ihrem politischen Teil mittelmäßige Kriegshetzer gegen Russland schreiben, wie sie sonst in dieser Fülle nur bei den Grünen vorkommen. Der Untertitel des Blattes, »Zeitung für Deutschland«, könnte, insbesondere seitdem Frankenberger 2001 Ressortchef wurde, entsprechend abgeändert werden in »Zeitung für US-Interessen«. Er selbst gehört zu denen, die aus den Bunkerräumen der westlichen Sicherheits- und Außenpolitiker von Zeit zu Zeit Testballons steigen lassen. Sein Kommentar vom 18. Juni gehört dazu; er behandelt ein Dilemma, dem sich das deutsche Kapital über kurz oder lang stellen muss: Vernunftpolitik gegenüber Russland und China oder weiterhin darauf setzen, dass beide Staaten unter Druck der USA und deren Verbündeter schwächeln und zerfallen. Das ist die herrschende Linie, und Frankenbergers Text spiegelt die Probleme, die sich daraus für das deutsche Kapital ergeben: Er beklagt »Hilflosigkeit« von drei europäischen Ländern, darunter Deutschland, sowie der EU angesichts der US-Politik gegenüber dem Iran.

Vor allem aber ist für ihn der Konflikt ein Beispiel für fehlende »Weltmachtfähigkeit« der EU, und das zu einer Zeit, »da die Weltpolitik wieder in eine Phase der Großmachtrivalität eingebogen ist«. Die Bösewichter bleiben zwar Russland und China: Ersteres betätige sich als »antiwestlicher Unruhestifter nicht nur in Osteuropa«, letzteres forciere »seinen geopolitischen Aufstieg zur Weltmacht auch mit geoökonomischen Mitteln«, was offenbar besonders unbotmäßig ist. Aber: Die USA gebärdeten sich unter Donald Trump »wie die Axt im Walde: Es wird abgeholzt, was andere an Institutionen und Regeln mühsam aufgeforstet haben.«

Das ist reichlich dick aufgetragen, schließlich hacken auch deutsche Regierungen seit Jahrzehnten das Völkerrecht zu Kleinholz. Frankenberger geht es bei dieser Verdrehung auch nur um eins: Die Deutschen drohen, hin- und hergestoßen zu werden. Sie seien z. B. vor vier Jahren beim Flüchtlingsstrom aus Syrien Leidtragende »von Konflikten, die andere vom Zaun gebrochen oder verschärft haben«, geworden.

Die Deutschen als Opfer? Die Erfahrung lehrt: Wenn das in Zeitungen des Großbürgertums steht, wird über Krieg nachgedacht. Zumindest werden Freund und Feind neu sortiert. So auch hier. Auf »Was tun?« antwortet Frankenberger, dazu gehöre vermutlich »ein neues Verständnis des Verhältnisses zu den Vereinigten Staaten«. Um sich »Gehör zu verschaffen«, müsse »›Europa‹ vieles tun, was unter der Überschrift ›Stark werden‹ laufen könnte«. Und »natürlich auch die Stärkung der militärischen Fähigkeiten«. Und in der Außenpolitik wartet »die große Stabilisierungsaufgabe« im Süden, Südosten und Osten. Und, und, und.

Nach knapp 30 Jahre – so schnell wachsen die deutschen Eichen wieder in den Himmel – wird aus Träumereien an großdeutschen Kaminen ein Programm für Vorherrschaft und Weltaufteilung. Wie in der Vergangenheit eines aus Illusionen und Luftschlössern. Das Resultat der geplanten Kriege und vor allem der Klassenkämpfe im eigenen Land fehlte stets im Kalkül. Nun schon wieder.