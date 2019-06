Mona Film/Petro Domenigg/ZDF und ORF David Rott (Max Goldberg, Kapell­meister) und Miriam Stein (Elsa Brandl) widersetzen sich reaktionärer Konventionen: »Kleine große Stimme«

Erin Brockovich

Überlassen wir den Weltuntergang den anderen, die positive Heldin war nie ganz weg, aber jetzt brauchen wir sie erst recht. Erin Brockovichs Leben ist bisher nicht gerade rosig verlaufen. Als die alleinerziehende, erwerbslose Frau nach einem Unfall nicht das erhoffte Schmerzensgeld zugesprochen bekommt, überredet Erin ihren Anwalt, ihr einen Job zu geben. In der Kanzlei stößt sie beim Aktensortieren auf einen Umweltskandal. Hartnäckig setzt sie sich von da an für die Opfer ein und zeigt dabei ihre versteckten Talente. So soll es sein! Regie: Steven Soderbergh. Mit Julia Roberts. USA 2000.

Vox, Sa., 20.15 Uhr

Kleine große Stimme

Eine ganz andere Geschichte von Mut und Überwindung. Österreich 1955: Das Leben bei den Großeltern auf dem Land ist hart für den zehnjährigen Benedikt. Niemand will das Kind mit der dunklen Hautfarbe haben. Die Mutter lebt nicht mehr, sein US-amerikanischer Vater weiß nichts von ihm. Als Benedikt erfährt, dass die Wiener Sängerknaben auf Amerikatournee gehen, reißt er aus, um in den weltberühmten Chor aufgenommen zu werden und seinen Vater zu suchen. A/D 2015.

3sat, Sa., 22.30 Uhr

Wiederkehr: Reisen zu Johannes Bobrowski

Johannes Bobrowski wurde am 9. April 1917 in Tilsit, heutiges Sowjetsk, nahe von Kaliningrad geboren. 1961 wurde er mit dem Gedichtband »Sarmatische Zeit« bekannt. Filmemacher Volker Koepp erzählt nicht nur vom Leben des Dichters, sondern auch von der aktuellen Situation in dieser Region. Und gewiss auch von Bobrowskis dichterischer Aufgabe.

RBB, So., 22.45 Uhr

Precht: Der kalte Frieden

Russland und der Westen

Mehr denn je weckt der Westen die Angst vor Russland. Er reagiert mit Misstrauen und Sanktionen auf Putins Politik. Horst Teltschik, der ehemalige Sicherheitsberater Helmut Kohls, warnt davor, Russland zu isolieren. Eine Kriegsgefahr, attestiert Teltschik, gehe von Russland nicht aus. Andererseits fühle sich Putin durch die NATO-Osterweiterung bedroht. Es fehle der gegenwärtigen Regierung Merkel an Einsicht in die Notwendigkeit, Russland in das Europa der Zukunft mit einzubinden.

ZDF, So., 23.40 Uhr