Nachschlag: Hasta la victoria siempre!

Jeenah Moon / REUTERS Hat sich den Hass seiner Klasse zugezogen: New Yorks Bürgermeister und demokratischer Präsidentschaftskandidat Bill de Blasio (New York, 21.5.2019)

Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen. Das musste New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio am Donnerstag lernen. »Wenn jemand noch Zweifel haben sollte, dass die demokratischen Präsidentschaftskandidaten Sozialismus wollen, Bill de Blasio ist in Miami und zitiert … Che Guevara. Das kann man sich nicht ausdenken«, so der republikanische US-Senator Richard Scott.

Auf einer Wahlkampfveranstaltung mit streikenden Flughafenarbeitern in Miami hatte sich de Blasio von der Stimmung mitreißen lassen und rief: »Hasta la victoria siempre!« – und erntete den Hass seiner Klasse. Wer einen »mörderischen kommunistischen Soziopathen zitiert«, verliert, so Trumps Kommunikationschef Tim Murtaugh.

De Blasio ruderte umgehend zurück. Er habe nicht gewusst, dass dieser Spruch mit »Che« assoziiert werde. »Ich entschuldige mich dafür, dass ich diese Geschichte nicht verstanden habe.« Merke: Wer die Geister des Klassenkampfes beschwört, wird auch Klassenkampf von oben bekommen. (mik)