Filmförderung, kubanisch

Kuba hat die Legalisierung der privaten Filmindustrie beschlossen. Die Regierung der sozialistischen Republik gab am Donnerstag ein Dekret bekannt, wonach unter anderem ein Filmförderfonds geschaffen und Filmschaffende als unabhängige Künstler anerkannt werden sollen. Demnach können audiovisuelle Künstler künftig etwa Produktionsfirmen gründen und damit auch Geld aus dem Ausland empfangen. Bislang bewegen sich unabhängige Filmemacher auf der Karibikinsel in einer rechtlichen Grauzone. Das neue Gesetz soll im August in Kraft treten. (dpa/jW)