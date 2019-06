»Nimm ihn quer, hast du mehr«

Erich Richard/jW-Archiv Können Sie sich diesen Mann auf einem Howard-Carpendale-Konzert vorstellen? Wiglaf Droste, Mai 1996

»Männergruppe gründen / Gründe dafür finden«, sang Danny Dziuk am Donnerstag im Leipziger Felsenkeller: »Weinen, bis Blut kommt ...« Ein Song von Wiglaf Droste, der an diesem Tag 58 geworden wäre. Mehr als ein Dutzend Freunde und Bewunderer riefen vor etwa 700 Geburtstagsgästen literatur- und musikhistorische Wegmarken in Erinnerung. Dem Amtsantritt Drostes als 29. Stadtschreiber in Rheinsberg widmete sich Marschel Schöne, Professor für Kriminologie an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege in Güstrow. Der staatlich anerkannte Erholungsort schien in jenem Sommer 2009 nur auf Droste gewartet zu haben, rekapitulierte Schöne, nämlich mit der Eröffnung einer Baustelle direkt vor der Residenz. Droste und er hätten sich etwas Kraft angetrunken und das Dixi-Klo der Bauarbeiter wohl einen Kilometer weit weggetragen, so Schöne. »Wir sind aber noch nicht fertig«, habe der Stadtschreiber anschließend gebrummt, und sich am Reifen eines Radladers zu schaffen gemacht. »Haben Sie mal versucht, mit einem Messer einen Reifen zu zerstechen, der sechs Bar hat?« fragte der ganz in Weiß gekleidete Kriminologe die andächtig lauschende Zuhörerschaft. Glücklicherweise habe Droste in jener Nacht einen Korkenzieher mit sich geführt.

Zu den musikalischen Höhepunkten der dreieinhalbstündigen Hommage zählte »das schwierigste Gitarrenintro der 70er Jahre«, dargeboten vom Schweizer Boni Koller. Um vier Uhr früh war der Musiker und Autor in Zürich ins Auto gestiegen und hatte die Langspielplatte dabei, die Droste und ihn für den Song mit dem Intro hatte entflammen lassen. Sie dem Vergessen entreißend, hielt er sie in die Höhe: »Barfuß durch den Sommer« (Jürgen Drews, 1977). Droste sei in der Liebe zum Schlager viel weiter gegangen als er selbst, räumte Koller bescheiden ein. »Mindestens zweimal« sei der Freund und Kollege »freiwillig« auf einem Howard-Carpendale-Konzert gewesen.

Der Sonderpreis für die beste Auswahl eines Droste-Textes ging an Kulturpolitiker Volker Külow (»Buchgeflüster« aus dem Band »Sieger sehen anders aus«). Nebenbei erinnerte der Linksparteifunktionär an das »Stroh Rum Forum, eine Kolumne in der Tageszeitung junge Welt, Ergebnis in der Google-Suche: genau null Treffer«. Christian Y. Schmidt las den besten selbstgeschriebenen Text über Droste, eine zentrale Passage bezog sich auf den mit Mühe und Plagen gepflasterten »Bielefelder Weg des Wissens«. Die beste Koproduktion wurde zum krönenden Abschluss von Gerhard Henschel mit einiger Inbrunst vorgetragen: »Nimm ihn quer / hast du mehr / beim Verkehr« – aus der Offenbarung des Theologen Hans Küng in »Der Mullah von Bullerbü«, eingegeben nach einer Lesung zu »global ­ethics« in der Erlebnisbuchhandlung im Marktkauf-Einkaufszentrum Eisenach.

Später am Abend sprach Danny ­Dziuk noch einmal über den Männergruppensong. Den habe Droste mit so einer Mischung aus Wut und Zärtlichkeit gesungen, er habe bei der musikalischen Begleitung wirklich jedesmal wieder einen Lachanfall bekommen. Dziuk war auf der Bühne diesmal gut durch den Song gekommen, führte das auch auf eine relativ neue Herangehensweise zurück: »Ich singe jetzt leiser.« Auch beim Finale des Geburtstags hatte sich das bewährt: Alle, die aufgetreten waren, sangen zusammen Drostes Übertragung eines Gassenhauers von Bob Dylan: »Richtig Antwort musse pfeife inne Wind«.